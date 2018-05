Konservative forlanger bedre hjælp til levende døde patienter

Morten Weiss-Pedersen (K) vil kæmpe for bedre rettigheder til patienter, der fejlagtigt er blevet registreret som døde på de syd- og sønderjyske sygehuse. Derfor har han netop indsendt et konkret forslag til regionsrådet i Region Syddanmark.Foto: Lars Juul/Scanpix

Det er regionens ansvar og ikke patientens eget, når folk erklæres døde ved en fejl, mener Det Konservative Folkeparti i Region Syddanmark. Partiet har derfor stillet et konkret forslag i regionsrådet, som møder solid opbakning.

Forslag: I kølvandet på JydskeVestkysten dækning af, at mindst syv personer er blevet erklæret døde i systemet ved en fejl på de syd- og sønderjyske sygehuse, vil Det Konservative Folkeparti i Region Syddanmark nu kæmpe for bedre vilkår for de ramte patienter. Derfor har partiet netop stillet et forslag i regionsrådet om at udarbejde en procedure for, hvordan man fremadrettet skal hjælpe borgere i lignende tilfælde. Denne procedure skal ifølge forslaget indeholde økonomisk kompensation til patienter, der bliver registreret som døde ved en fejl i systemet. - Når det er regionen, der laver fejlen, er det selvfølgelig også regionen, der skal stå til ansvar. Vi skal hjælpe både fremad- og bagudrettet, siger Morten Weiss-Pedersen, der er gruppeformand for de konservative i Region Syddanmark.

Sagen kort JydskeVestkysten har afdækket, at mindst syv personer siden 2010 er blevet erklæret døde ved en fejl i forbindelse med indlæggelser på de syd- og sønderjyske sygehuse.

Af JydskeVestkystens artikler fremgår det, at det på sygehusene er relativt nemt at komme til at erklære en person død i systemet ved en fejl.

Når en patient fejlagtigt registres som død, udløser det en lavine af problemer for patienten, fordi den forkerte oplysning lynhurtigt spreder sig fra system til system, så eksempelvis lån og forsikring annulleres og pas, kørekort og sygesikring deaktiveres.

Region Syddanmark og sygehusene er med Stephanie Lose i spidsen gået i gang med at kigge på, hvordan fejlene kan undgås i fremtiden og på hvordan man bedre hjælper de patienter, der oplever at blive registreret som døde på fejlagtig vis.

Nu har Det Konservative Folkeparti i Region Syddanmark stillet et konkret forslag i Regionsrådet, der blandt andet lægger op til at yde økonomisk kompensation til patienter både fremad- og bagudrettet.

Bred opbakning Foruden at dække alle udgifter der måtte være i forbindelse med en fejlagtig dødsregistrering, foreslår han, at regionen stiller en bisidder til rådighed for patienten helt indtil den dag, problemet er endeligt løst. Desuden vil de konservative til bunds i sagen ved at igangsætte en analyse af, om der findes lignende tilfælde på regionens øvrige sygehuse - herunder Odense Universitetshospital. Forslaget møder bred opbakning blandt de øvrige partier i regionsrådet. - Det er en rigtig god idé med en bisidder. Vi har selv talt om, hvad vi kan gøre ved sagen, og nu er Konservative kommet os i forkøbet, siger gruppeformand for Dansk Folkeparti, Thies Mathiasen, der overvejer at stille et sideforslag om at stramme op i de digitale systemer, så det bliver sværere at erklære en person død ved en fejl.