Konservative fester imens LA bløder

De optalte stemmer i Sydjyllands Storkreds falder ikke ud til fordel for Liberal Alliance. Imens kan man hos De Konservative glæde sig over en massiv fremgang.

- Det er jeg træt af, men vi er et parti, der altid vil samarbejde med de fleste. Jeg vil sige, at vi er det parti i blå blok med den stærkeste sociale og klima-mæssige profil, og det tror jeg også, vælgerne har stemt efter.

Der blev ikke festet i småtingsafdelingen hos De Konservative, som holdt valgfest på Børsen i København. Det var både med et større blæseorkester og dansere, at man indledte fejringen af valgresultatet allerede ved de første exitpolls. Festen var dog uden Niels Flemming Hansen, som holdt valgfest derhjemme på adressen i Kolding.

Valgreaktioner: Ved sidste folketingsvalg i 2015 fik De Konservative på landsplan 3,4 procent af stemmerne, mens Liberal Alliance fik hele 7,5 procent af vælgernes krydser. Men sådan er det ikke gået i år. De optalte stemmer ved 22.50-tiden pegede i retning af et væsentligt dårligere valg for Liberal Alliance, mens Konservative fejrede en stærk fremgang.

Nederlag til LA

7,5 procent af stemmerne fik Liberal Alliance til folketingsvalget i 2015. Men sådan fordeler stemmerne sig ikke i år, hvor det sidst onsdag aften så ud til, at partiet får 2,3 procent af stemmerne, og dermed ligger lige akkurat over spærregrænsen.

- Det er jeg ikke tilfreds med. Det er ikke godt nok. Jeg har meget stor respekt for vælgernes stemmer. Vi har haft et valg med fokus på velfærd, men uden øje for, hvordan der skal betales for det, fortalte Steen Holm Iversen, som er spidskandidat i Sydjyllands Storkreds for Liberal Alliance.

- Vi har ikke været parate til at love velfærd på alle hylder, og det koster stemmerne.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra folketingsmedlem Henrik Dahl, som er genopstillet i Sydjyllands Storkreds.