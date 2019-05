Niels Flemming Hansen er spidskandidat i Syd- og Sønderjylland for det Konservative Folkeparti. Han har glædet sig til at have en valgdato, og glæder sig til valgkampen, som han mener kommer til at handle om klima og velfærd.

Valg: Niels Flemming Hansen er spidskandidat for Det Konservative Folkeparti i Syd- og Sønderjylland. Han glæder sig over, at der nu er udskrevet valg. 5. juni er grundlovsdag, og det er en fin valgdato, mener Niels Flemming Hansen.

- Det er en lige så god dag som alle andre. Vi har ventet længe på datoen, for så kan vi endelig komme i gang, fortæller han.

- Det er klart, det kan have noget betydning for stemmeprocenten, at valgene ligger tæt, men man har på den anden side en fridag til at stemme i, så mere bekymret er jeg ikke, siger han.

Han oplever nemlig, at interessen for valget denne gang er så stor, at danskerne nok skal komme ned i stemmeboksen to gange. Niels Flemming Hansen ser nemlig både i medierne og på sociale medier, at der er en spirende interesse for politik, både når det gælder klima, velfærd og nye reformer.

Selvom de to valg kommer til at ligge med kun få ugers mellemrum, så er Niels Flemming Hansen fortrøstningsfuld.

- Det er ganske fint, at der nu er lidt spillerum til EU-kandidaterne. De ville ellers være blevet klemt i forhold til folketingsvalget, men det her giver dem en lille smule mere plads, siger Niels Flemming Hansen.