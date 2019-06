Konkurskonge skal ruske tremmer: Sendte tæskehold til sønderjysk landsby for at indkræve penge

Den sønderjyske konkursrytter Finn Brink Andersen er i en ankesag i Vestre Landsret idømt ni måneders fængsel for at have sendt rockere ud for at indkræve penge hos en mand i Sommersted. Han erkender over for JydskeVestkysten, at han sendte mænd med rockerforbindelse for at presse manden for penge, som han mener, han har til gode. Finn Brink Andersen er kendt for tidligere at have fået historisk konkursdom.