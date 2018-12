Selskabet Top-Toy, der står bag kæderne Fætter BR og Toys "R" Us, lukker efter skuffende julesalg. I artiklen kan du læse, hvilke butikker i Syd- og Sønderjylland, der holder åbent året ud.

Gavekøbene i legetøjskæderne Fætter BR og Toys "R" Us var færre end forventet. Det savede benene væk under selskabet bag de to kæder, der fredag måtte kaste redningsplanen i skraldespanden og erklære sig konkurs.

Her kan du læse, hvad det får af betydning for ansatte og kunder i de to kæder:

Der findes 222 Fætter BR-butikker fordelt på seks lande. Der er 77 butikker i Danmark. Derudover er der et tocifret antal butikker i Sverige, Tyskland, Norge og Finland. Derudover er der en Fætter BR på Færøerne.

Der findes 73 Toys "R" Us-butikker i fem lande. I Danmark er der 20 af legetøjsvarehusene. Der er et lignende antal i Sverige og Norge. Derudover er der tre i Island og otte i Finland.

Kæden har hovedkvarterer i Hong Kong og København.

Ifølge talsmanden for konkursboet er over 3000 medarbejdere blevet opsagt, og ledelse er trådt tilbage.

En række butikker holder dog åbent året ud. Der er tale om 10 Fætter BR butikker på landsplan, og her er dem, som ligger i Syd- og Sønderjylland:

- Kolding Storcenter.

- Borgen i Sønderborg.

Også 14 Toys "R" Us-varehuse holder åbent året ud. Dem i Syd- og Sønderjylland er butikkerne fra

- Esbjerg.

- Kolding.