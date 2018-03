Kommunerne opruster med 11 millioner i kampen mod rotterne

Syv ud af ti kommuner har ellers modtaget færre rotteanmeldelser i 2017 end årene før. Den økonomiske stigning skal ses i lyset af nye og dyrere kontrakter med skadedyrsbekæmpere og krav fra Miljøstyrelsen om at bruge så lidt rottegift som muligt. Når kommunernes skadedyrsbekæmpere i stedet for gift bruger fælder, så kræver det, at de oftere skal rykke ud for at tjekke dem og skifte dem ud. Og så betyder det intet, at de fleste kommuner modtager færre anmeldelser fra borgere, der har uønsket besøg af rotterne.

Skadedyr: Den samlede regning til rottebekæmpelse i de syd- og sønderjyske kommuner forventes at blive omkring 11 millioner kroner dyrere i år, end den var i 2014. Alle kommuner - undtagen Haderslev - regner samtidigt med at bruge flere penge i kampen mod skadedyrene i 2018, end man gjorde sidste år.

Rottebekæmpelse er en kommunal opgave, som betales over ejendomsskatten.Miljøstyrelsen kræver, at kommunerne ikke lægger rottegift ud som forebyggende middel. Der skal konstateres rotter, før der bruges gift. Som konsekvens af Miljøstyrelsen krav er det blevet dyrere at bekæmpe rotter. Mange kommuner bruger i stedet for gift - eller som supplement til gift - smækfælder eller elektroniske fælder. De skal ofte tilses, og det gør, at rottebekæmperne oftere må rykke ud. Kilde: Miljøstyrelsen

Vidste det ville stige

- Jeg syntes også, det lød voldsomt med en fordobling, men det er ganske enkelt. For det første har vi haft en meget billig løsning på området i fire år - de nye sikringsordninger er blevet meget dyrere. Et andet element er, at vi ikke må bruge gift forebyggende, så der bruges mange flere mandetimer på den forebyggende indsats end tidligere, siger Kolding Kommunes formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Asger Christensen (V), der nævner, at man har en vision om at blive så tæt på giftfri som muligt.

Varde Kommune har hævet budgettet med over 600.000 kroner siden sidste år, så regningen forventes at ende på 2.185.000 kroner.

- Vi har haft vores rottebekæmpelse i udbud, og vi vidste, at det ville stige væsentligt i pris. Der er blevet strammet op på lovgivningen, så vi må næsten ikke bruge gift mere. Det betyder, at bekæmperne skal ud til de steder, hvor der er rotter hver anden dag, og det koster jo, oplyser administrativ medarbejder i Varde Kommunes teknikforvaltning Hanne Hansen.

Samlet set budgetterer Aabenraa, Billund, Esbjerg, Fanø, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde og Vejen kommuner med 22.439.300 kroner på rottebekæmpelse i 2018. Det er over 5,2 millioner kroner mere end i 2017. Haderslev Kommune er den eneste, der regner med, at der skal bruges færre penge, og det skyldes ifølge økonomiafdelingen udelukkende, at der blev opkrævet for meget i ejendomsskat i kommunen i 2017 - det, kommunen har krævet for meget, trækkes fra det samlede antal kroner i 2018.