Kommunerne er enige: Der er brug for mere overvågning i gaderne

Ny undersøgelse: Kommunernes Landsforening (KL) sendte i efteråret et spørgeskema ud til landets kommuner efter en forespørgsel fra justitsminister, Søren Pape Poulsen (K). Her skulle de forholde sig til behovet for videoovervågning i gaderne. I den anonyme undersøgelse, som i alt 50 kommuner har svaret på, meddeler 26 kommuner, at de ønsker mere videoovervågning, mens 21 kommuner svarer, at der ikke er behov for det.

Debatten har de seneste år raset særligt i Kolding og Haderslev kommuner, efter de fik nej til selv at sætte permanent videoovervågning op i gaderne. Kolding Kommune ellers have indkøbt kameraer på grund af et stigende antal overfald.

Derfor glæder det Koldings borgmester, Jørn Pedersen (V), sig over resultatet.

- Det understreger bare det, som vi hele tiden har sagt, at der er behov for mere videoovervågning. Vi har absolut ikke haft nok indflydelse på, om der hænger kameraer i gaderne. Havde vi det, sad der nogen i Kolding nu, og det gør der ikke. Vi har længe haft et ønske om, at vi skal kunne købe kameraer, som kommunen kan sætte op, der hvor det giver mening, forklarer borgmesteren.