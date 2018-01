Kommunerne byder massivt ind på nye statsjob

Sagen kort

Efter mange års diskussioner om et skævt Danmark valgte regeringen efteråret 2015 at offentliggøre udflytningen af 3900 statslige arbejdspladser til provinsen.De syd- og sønderjyske kommuner fik næsten 700 statsjob, der overvejende gik til Sønderborg, Tønder, Ribe og Esbjerg.



Efter valget i 2016 varslede regeringen en ny udflytningsbølge på et par tusinde arbejdspladser, der var planlagt til offentliggørelse før jul sidste år.



Ministeren for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), valgte at udskyde offentliggørelsen, der forventes at falde på onsdag.