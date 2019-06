Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, vil genindføre, at landets kommuner kan få klimatiltag fuldt finansieret over spildevandstaksterne, selvom hans parti selv var med til at fratage kommunerne den mulighed. Venstres Anni Mathiesen er klar til at drøfte en løsning på det finansieringsproblem, der forårsager, at kommuner dropper at bygge værn mod oversvømmelser.