Kommuneforening om Venstre-krisen: Der er en syg kultur i partiet

Venstre: Det er alle led og rækker i Venstre, der skal gennemgås, før den interne uro kan løses. Sådan lyder meldingen fra Ivar Nørlund, foreningsformand for Venstre i Billund Kommune. Han er ikke overbevist om, at det vil skabe ro kun at udskifte formandsposterne, hvis det skulle blive tilfældet. Lørdag mødes hovedbestyrelsen i Venstre.

- Der er en syg kultur i Venstre med, at man refererer og citerer fra lukkede møder, hvor vi skal diskutere ting internt. Det hele er så utæt i Venstre, så vi kan ikke engang holde møder, uden der er nogen, der siger noget her og der, siger Ivar Nørlund.

Onsdag fortalte folketingsmedlem Anni Matthiesen (V) til TV SYD, at det er nødvendigt med nyt blod i toppen af Venstre. Venstres kommuneformand i Vejen, Jan Møller Pedersen, har nu i torsdagens udgave af JydskeVestkysten undsagt Lars Løkke Rasmussens og Kristian Jensens formandsskab:

- Vi er nødt til at have sat en stopper for sagen, så vi igen kan få ro på, og det får vi kun ved et ledelsesskifte på begge poster, lyder udmeldingen fra kommuneformanden Jan Møller Pedersen (V).

Ivar Nørlund er dog ikke overbevist om, at det vil løse Venstres krisesituation.

- Hvis Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen ender med at skulle opgive formandsposterne, er der risiko for, at uroen fortsat vil ulme, siger Ivar Nørlund.