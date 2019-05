Kommunalordfører på genvalg slår fast: Vi skal have et Danmark i bedre balance

54-årige Susanne Eilersen (DF) håber, at hun med endnu en periode i Folketinget kan være med til at sikre flere syd- og sønderjyske interesser. Først og fremmest vil hun stå fast på, at der skal laves en kommunal udligningsreform, som skal sikre bedre balance i Danmark.

- Uanset hvad, vil jeg sætte personen for bordenden til ansvar for, at vi skal have en ny udligningsreform. Det er en kæmpe opgave at få et Danmark i balance.

Susanne Eilersen sad med ved bordet, da den tidligere planlagte udligningsreform til manges store ærgrelse faldt til jorden for godt et år siden. Det vil hun ikke se gentaget, uanset farven på den næste regering.

Det politiske hjerte banker for en ny udligningsreform, lyder det fra Susanne Eilersen, der blandt andet er kommunalordfører for Dansk Folkeparti. En sådan reform skal omfordele penge mellem kommuner for at sikre, at hele befolkningen, uanset hvor man bor, har samme adgang til velfærdsydelser i form af blandt andet uddannelsesmuligheder og velfungerende infrastruktur, mener politikeren.

Kandidat: Livet som politiker bag murene på Christiansborg har bestemt ikke skræmt 54-årige Susanne Eilersen (DF) fra Fredericia. Tværtimod har de seneste fire år som folketingspolitiker givet en erfaring og robusthed, som hun håber at kunne tage med sig i den kommende valgperiode. Derfor stiller hun igen op som folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Billund-Vejen Kredsen i Sydjyllands Storkreds.

- Jeg har endnu ikke taget stilling til det næste kommunalvalg, hvis jeg bliver valgt til Folketinget. Lige nu er jeg heldig med, at Fredericia har en borgmester, der er glad for at have det link til Christiansborg, som jeg er. Men det er klart, at hvis jeg havde en tung ordførerpost, så kunne det ikke lade sig gøre.

De seneste meningsmålinger viser dog, at Dansk Folkeparti står til at miste over en tredjedel af de stemmer, partiet fik ved sidste valg. Susanne Eilersen er da også klar over, at det kan blive svært igen at sikre sig en plads i Folketinget.

- Det første år er et læreår. Selvom man kommer ind som garvet politiker, så er alt nyt. Procedurerne er anderledes, der er mere bureaukratiske veje, som hvordan man laver spørgsmål til en minister eller indkalder til samråd. Og det tager det meste af en valgperiode at opbygge et netværk, siger hun og fortsætter:

Trods den politiske erfaring har Susanne Eilersen måtte lære fra ny som folketingsmedlem. Når nogen spørger, siger hun, at det er som at tage en længerevarende uddannelse.

Lussing

Hun mener ikke, at partiet selv er årsag til den spåede vælgerlussing. I stedet skyldes det, at det som et parti tæt på regeringsmagten kan være svært at markere sig og vise vælgerne, hvad man egentlig står bag af gennemført politik, mener Susanne Eilersen. At der samtidig er opstået flere partier, som profilerer sig inden for asyl- og udlændingedebatten, gør det ikke nemmere.

- Vi har ikke ændret os. Men når man er et etableret parti, tager man ansvar for hele samfundsøkonomien. Så kan man ikke længere sidde ude og være et protestparti, siger hun.

Susanne Eilersen vil især kæmpe for en ny togbane fra Vejle til Billund, som både var en del af Togfonden i 2014 og den trafikaftale, der blev indgået for nyligt mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Banen skal efter planen gå forbi både Billund Lufthavn og Legoland. Desuden har hun også sat tilblivelsen af Hærvejsmotorvejen, bevarelsen af Zeppelin-flyhangaren i Tønder og endnu flere penge til bekæmpelse af forureningen i Grindsted på sin politiske ønskeliste.