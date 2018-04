Kommende nabo til vildsvinehegn: Det minder om Putin

Maria Aas kalder det en annektering, når et vildsvinehegn risikerer at komme til at stå på hendes grund. Tove Bahnsen lægger derimod gerne jord til et hegn, når det er for landbrugets bedste. JydskeVestkysten er taget til Møllehusvej ved den dansk-tyske grænse for at møde to af de grundejere, der risikerer at lægge jord til et halvandet meter højt vildsvinehegn.