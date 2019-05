Danmarks måske kommende statsminister, Mette Frederiksen, har sagt ja til at deltage i et JV Direkte-arrangement på tirsdag den 14. maj i Musikhuset Esbjerg. JydskeVestkystens chefredaktør Mads Sandemann er moderator for det timelange møde for avisens læsere.

Valget er udskrevet, og nu får du chancen for at møde Danmarks måske kommende statsminister. Formanden for Socialdemokratiet Mette Frederiksen har nemlig sagt ja til et JV Direkte-arrangement, hvor du vil kunne høre, hvad hun vil vinde valgkampen på, hendes syn på den nuværende statsminister Lars Løkke Rasmussen og meget, meget mere. Arrangementet vil blive modereret af JydskeVestkystens chefredaktør Mads Sandemann. Arrangementet, der er åbent for både abonnenter og andre, finder sted i Musikhuset Esbjerg, Havnegade 18, 6700 Esbjerg, tirsdag den 14. maj klokken 17-18. JydskeVestkystens læsere får dermed mulighed for at møde Mette Frederiksen blot få dage efter, hun har rejst sig fra sygesengen efter et modbydeligt maveonde, der knockoutede hende i de første par dage af valgkampen. I Esbjerg vil hun møde op til 200 af især JydskeVestkystens læsere, der har fortrinsret til arrangementet.

Mød Mette Frederiksen Cirka 30 gange om året arrangerer JydskeVestkysten forskellige JV Direkte-arrangementer, hvor læserne kan møde en eller flere kendte personer med tilknytning til syd- og Sønderjylland.



Det er gratis arrangementer for avisens abonnenter, mens andre også kan få lov at deltage ved at betale et mindre gebyr.Arrangementet med Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen finder sted i Musikhuset Esbjerg, Havnegade 18, 6700 Esbjerg, tirsdag den 14. maj klokken 17-18. Tilmelding til arrangementet, der er åbent for både abonnenter og andre, sker via via nembillet.dk eller avisfordele.dk/jydskevestkysten

Mette Frederiksens besøg i Esbjerg bliver ikke det eneste i JV-regi. Hun har således allerede tidligere sagt ja til en duel med den nuværende statsminister Lars Løkke Rasmussen i Aabenraa. Denne duel vil finde sted den 22. maj - og ikke som tidligere annonceret den 15. maj - det nøjagtige tid og sted samt muligheden for at få billetter vil blive oplyst på et senere tidspunkt. Ved arrangementet i Musikhuset Esbjerg vil der ud over chefredaktør Mads Sandemanns interview og samtale med Mette Frederiksen også være mulighed for læserne at stille spørgsmål til den socialdemokratiske statsministerkandidat. Billetter til arrangementet med Mette Frederiksen fås via nembillet.dk eller avisfordele.dk/jydskevestkysten