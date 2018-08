Kolonihavehusejer lider i det varme vejr: Det har ikke været til at holde ud

Kolonihaver emmer af sommer. Men denne sommer har det for Freddy Graczyk, der ejer et kolonihavehus i Kolding, været så varmt, at han ikke har brugt så meget tid i kolonihaven, som han havde håbet.

Kolonihaver: Det ville være synd at påstå, at der er travlt i Haveforeningen Finmarken i Kolding. Her er næsten ingen mennesker, ikke en lyd. De få, der er her, har heller ikke travlt. Luger lidt i haven, vander planterne, fordriver tiden. Det samme gælder for 63-årige Freddy Grackzyk. Sammen med sin kone Dorthe, anskaffede han sig et kolonihavehus i Haveforeningen Finmarken, da han gik på efterløn. Det er halvandet år siden. Han kan godt lide at være der, for det er en god måde at slappe af på, fortæller han.

Men denne sommer har det næsten været for meget. Han har ikke kunnet tilbringe så meget tid i kolonihavehuset, fordi sommeren har været så varm.

- Det har ikke været til at holde ud at være her. Vi havde ønsket at kunne bruge det lidt mere, men det har været for varmt. I stedet for at være i kolonihavehuset er vi flygtet til stranden, siger Freddy Grackzyk.

- Men selvom sommeren har været varm og lang, har den selvfølgelig også været god, siger han.