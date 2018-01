Kolding-rektor sejrede over systemet

Kolding-rektor har i over to år kæmpet for ny omregningsmetode for karaktererne på internationale gymnasielinjer. Pr. 1. januar 2018 trådte den nye metode i kraft, så det nu er lettere for IB-elever at komme ind på en videregående uddannelse.

Sejr: Efter adskillige ture til Christiansborg, møder med embedsmænd og politikere lykkedes det Momme Mailund, rektor på Kolding Gymnasium og formand for danske IB-uddannelser, at få indført en ny omregning af karakterer. Det betyder, at det bliver lettere at komme ind på en videregående uddannelse i Danmark.

- Jeg har i to år arbejdet med den her urimelige og skæve omregning. Nu er det endelig lykkedes, og vi har fået en helt ny og langt bedre omregning, siger Momme Mailund og fortsætter:

- Men først og fremmest er jeg glad for at være med til at kunne gøre noget, som betyder rigtigt meget for rigtigt mange IB-elever. Jeg er også stolt over, at det er lykkedes. Når man sidder langt væk fra København og ikke har arbejdet så tæt på politikerne før, er det ikke bare sådan lige at gå ind og ud af Christiansborg

Kolding-rektoren kom til formandsposten i foråret 2015, og allerede i efteråret 2015 havde han det første møde på Christiansborg. Men ifølge Momme Mailund stammer problemet helt tilbage fra dengang IB-uddannelserne kom til Danmark længe før årtusindskiftet.

- IB-uddannelsen er godkendt verden over, og for at sikre et højt niveau på deres skoler, har de en høj barre for at bestå. Det betyder, at der hver år dumper cirka 20 procent på verdensplan. Derfor skal der mere til, for at en IB-student består i forhold til andre studenter, da 20 procent allerede er "sorteret" fra. Derfor var den gamle model ikke fair, og det har man nu taget konsekvensen af herhjemme, siger Kolding-rektoren.