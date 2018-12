Iben Munkgaard Davids har som sognepræst i Brændkjærkirken i Kolding forestået mindst 12 begravelser, hvor en person har begået selvmord. Hun prioriterer altid at nævne dødsårsagen i sin tale, for det kan virke nærmest befriende for forsamlingen i kirken, når den bliver nævnt. I løbet af sine 16 år som præst har hun ikke oplevet, at selvmord er blevet mindre tabubelagt at tale om.