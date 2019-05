Kolding og Padborg bliver koblet på international togforbindelse

Han understreger, at DSB planlægger at flytte forbindelsen tilbage til Lolland-Falster, når Femern Bælt-forbindelsen står færdig.

- Vi glæder os til at byde fynboerne og syd- og sønderjyderne indenfor i vores EuroCity-tog. Vi oplever en stigende interesse for at rejse med tog ud i Europa, som er en af de mest klimavenlige transportformer overhovedet, siger DSB's informationschef, Tony Bispeskov, i en pressemeddelelse.

Byggeriet af en tunnel under Femern Bælt er i fuld gang. Forbindelsen, der skal forbinde Rødbyhavn på Lolland med den tyske ø Fehmarhn, forårsager omfattende sporarbejde, og derfor omdirigerer DSB sin tysklandstrafik, så den kører via Fyn og gennem Syd- og Sønderjylland. Det vil ske fra årsskiftet og de næste ti år.

Sporarbejde og fejl

Generelt har togtrafikken den seneste tid været påvirket af sporarbejde. I marts gik Banedanmark i gang med et stort anlægsprojekt på Sjælland og Falster. Dertil kommer, at sporene mellem Korsør og Ringsted er så ringe, at togene nogle steder må køre med nedsat hastighed, indtil arbejdet er overstået i juni. Det har betydet færre tog, forsinkelser og overfyldte tog til gene for især pendlerne.

Sidste år skabte det store udfordringer på strækninger i Syd- og Sønderjylland - herunder mellem Esbjerg og Kolding - at Danmark som de første købte et nyt system til køreledninger. I april sidste år faldt en køreledning ned mellem Lunderskov og Esbjerg, og da samme fejl indtraf på den uåbnede bane mellem København og Ringsted i maj, lukkede Banedanmark Lunderskov-Esbjerg strækningen for eltog. Efterfølgende gik arbejdet i gang med at udskifte 320 nye tovhjul, som kablerne kører på.