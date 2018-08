Kolding Kommune erkender, at tallet for, hvor stor en effekt presseomtalen i forbindelse med Obama-besøget har for kommunen, er ganske usikker. Men det er stadig en god rettesnor, fastholder kommunikationschef.

Svar: Det er ikke en særlig præcis model, men det er den bedst tilgængelige.

Det er meldingen fra Kolding Kommune som svar på, at firmaet Retriever, der leverer data for presseomtales annonceværdi, selv betegner tallene som meget usikre og "ikke har grobund i virkeligheden".

Borgmester Jørn Pedersen (V) er ikke vendt tilbage på avisens henvendelser. Kommunikationschef Lars Svoger forklarer, at kommunen er bekendt med, at tallene er forbundet med en vis usikkerhed.

- Vi bruger branchestandarderne, som alle reklamebureauer, virksomheder, kommuner og andre benytter. Det er ikke fuldstændigt præcist, men det er en ret god rettesnor. Alle ved, at der usikkerheder med den, men det er den bedste i branchen, og derfor vi altid kun brugt den som en rettesnor til internt brug.

Hvordan I forholder jer til, at den virksomhed, som udfører medieovervågningen for jer, selv beskriver, at "tallet, man sidder med, ikke har grobund i virkeligheden"?

- Man kan betale for at få en endnu mere finmasket måde et regne det ud på, som Retriever nævner, men det kan være, at resultatet er det samme. Det gjorde vi ikke, da al omtale det første døgn netop var positiv PR. Men for JydskeVestkystens skyld har vi bedt om at få det endnu mere præcist, og det leverer Retriever snarest, forklarer kommunikationschefen.