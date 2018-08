Ved arrangementet er der plads til 200 studerende samt 500 erhvervsfolk og lokale repræsentanter. Hvem, der får lov til at deltage, er endnu uvist. Prorektor på Syddansk Universitet, Bjarne Graabech Sørensen, oplyser dog, at SDU foruden de studerende får tildelt i omegnen af 60 billetter.

Af den markedsføringsaftale, der bliver indgået mellem Kolding Kommune og Obama-arrangøren Foreningen Business Kolding, fremgår det således, at Kolding Kommune får 27 billetter til arrangementet, der foregår på Syddansk Universitet. Kolding Kommune kan vælge at give billetterne til egne medarbejdere og politikere eller invitere udefrakommende.

Lovligt bidrag

Tirsdag vedtager økonomiudvalget officielt, at Kolding Kommune bidrager med 750.000 kroner til Obama-arrangementet. Pengene har karakter af et såkaldt markedsføringsbidrag. Således er de med til at finansiere arrangementet, og de fungerer som betaling for den branding og omtale, som Kolding Kommune opnår i kølvandet på Obama-besøget.

Kolding Kommune har i samarbejde med et internationalt konsulenthus ved navn TSE Consulting udarbejdet et notat, der konkluderer, at det er i overensstemmelse med loven at afholde udgifter, der har til formål at profilere og skabe opmærksomhed om kommunen. Desuden lægger kommunen i et andet notat vægt på, at pengene er godt givet ud på trods af sparetider.

- Man må investere for at tiltrække borgere, erhvervsvirksomheder og studerende, så skattegrundlag i kommunen opretholdes, og der sikres et fundament for langsigtet vækst, lyder det i notatet.