Kold og godt: De oversete supper

Der er intet galt med en god asparges- eller gullaschsuppe. Men i den varme årstid er de kolde supper klart at foretrække. Mange kender og kan tilberede en spansk gazpacho. Men det kolde danske suppekøkken har meget andet og mere at byde på.

- Danskerne hverken spiser eller laver ret mange kolde supper. Det er nok vejrets skyld, men det er en synd, for det smager herligt på en varm sommerdag.

Disse vise ord har jeg læst og taget til mig i en af de bedste kogebøger fra den hjemlige køkkenreol. Manden bag er Tønder-køkken Stig Henriksen, der sammen med hustruen Rose står bag den lille, fine "Stigs Restaurant" i parrets murermestervilla tæt på Vidåen i Tønder.

Det er 25 år siden, at "Stigs Kogebog 2" kom på gaden, men hans betragtning om danskernes forhold til kolde sommersuppe har trods stigende sommertemperaturer næppe ændret sig. Stig Henriksen gør ellers et hæderligt forsøg på at få os med på suppe-vognen. Opskriften på hans kolde agurkecreme, der kan ses på denne side, er en kulinarisk perle. Netop nu er de danske agurker allerbedst, og er man så heldig at have venner eller naboer med drivhuse, ja så oplever vi endda at få dem foræret.

Men inden du går i gang her og nu med indkøbsliste og grøntsagskniv, læs gerne videre.