Kofod siger hej til Bruxelles: Men ikke farvel til Haderslev

- Jeg vil stadig blive ved med at komme i Sønderjylland, og jeg regner med, at jeg selvfølgelig vil blive boende i Haderslev. Det er der, mit hjerte ligger, og det er der, hjem er, siger den 28-årige folketingspolitiker.

EU-valg: Når Peter Kofod efter 26. maj højst sandsynligt siger hej til Bruxelles, betyder det ikke nødvendigvis et farvel til Haderslev. Retsordføreren og Dansk Folkepartis nyudnævnte spidskandidat ved det kommende Europaparlamentsvalg i maj satser nemlig stærkt på fortsat at have adresse i Haderslev, selvom arbejdsadressen i fremtiden bliver i Bruxelles og Strasbourg.

Vemodigt farvel

Tirsdagens udnævnelse af Kofod som spidskandidat kommer som noget af en overraskelse. Peter Kofod lægger ikke skjul på, at det er en beslutning fra ledelsen, der gør, at han nu ser ud til at fortsætte karrieren på den europapolitiske scene, og han slår også fast, at han glæder sig til de nye udfordringer.

Men han ærgrer sig dog særligt over at skulle sige farvel til Sønderjylland og Dansk Folkepartis forening i Aabenraa, hvor han er valgt til Folketinget.

- Jeg synes, det er enormt vemodigt at sige farvel til lokalforening i Aabenraa, som loyalt og hårdtarbejdende har bakket op om mig. Jeg ser mere bestyrelsen der som nære venner end politiske kampfæller. Jeg er på den ene siden vemodig over ikke at skulle føre folketingsvalg med dem, men jeg glæder mig til de nye udfordringer, der er i at være spidskandidat med gode kollegaer og til at kæmpe for, at DF får et godt valg, siger Peter Kofod.

Han garanterer, at folkene i Dansk Folkepartis lokalforening i Aabenraa ikke har set det sidste til ham, når han forventeligt skifter dansk politik ud med europæisk politik.

- Folkene i Aabenraa har bakket mig op, hjulpet mig og troet på mig hele vejen igennem. Og jeg vil også stadig blive ved med at komme i foreningen, siger han.