Kofod om VUC-sagen: Har aldrig set så voldsom kritik

Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod Poulsen er overrasket over, at kritikken af VUC Syd er så markant. Noget har været fuldstændigt galt på VUC, mener han.

- Der har været mange ting, der har set mærkelige ud. Men jeg må indrømme, at selvom mange ting har undret mig, så kommer det bag på mig, hvor stor en kritik, der kommer her, siger Peter Kofod Poulsen.

Sådan lyder det fra den noget chokerede retsordfører Peter Kofod Poulsen (DF), efter han har læst hovedpunkterne i den sønderlemmende kritik, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sender afsted mod VUC Syd. Godt nok var retsordføreren klar over, at ikke alt er gået helt efter bogen på uddannelsesinstitutionen. Men alligevel er han overrasket over, hvor stor en kritik uddannelsesinstitutionen møder i den påtænkte afgørelse fra styrelsen.

VUC: - Hold da op. Det er godt nok markant læsning, der er kommet. Jeg kan ikke erindre, at jeg i min tid i Folketinget har set så hård kritik af en enhed som i den her sag.

Noget fuldstændigt galt

I styrelsens påtænkte afgørelse fremgår det blandt andet, at VUC Syd skal tilbagebetale 1,2 millioner kroner for ødsel omgang med offentlige midler og en hel række andre kritikpunkter omkring blandt andet lærerkompetencer og problemer med revisionen.

- Noget har været fuldstændigt galt. Hvis det er sådan her, facit bliver, så vil jeg have et møde med ministeren for at høre, hvad hun vil gøre, siger Peter Kofod Poulsen, der dog ikke vil udtale sig konkret om, hvad han mener, der skal ske med VUC Syd.

- Nu skal vi lige give dem tid til at svare på kritikken, siger han med henvisning til, at VUC Syd har indtil 19. februar til at komme med indsigelser til styrelsens påtænkte afgørelse.

- Men det er klart, at forholdene på VUC Syd skal rettes op. Vi kan ikke lade den her situation fortsætte. Jeg forventer, man virkelig lægger sig i selen for at rette op på fejlene, siger han.