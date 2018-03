Kofod Poulsen håber svinehegn vil bremse illegal indvandring

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen (DF), vil nu undersøge om et nyt grænsehegn, der skal stoppe afrikansk svinepest, også kan stoppe migranter, som forsøger at krydse grænsen. Han vil nu spørge Justitsministeriet ind til sagen.

- Jeg håber i hvert fald, det gør det nemmere at patruljere ved den grønne grænse. Dermed skal der bruges flere kræfter på at krydse den grønne grænse, siger han.

- Hvis vi kan bruge det hegn til andre ting - såsom at stoppe folk, der krydser den grønne grænse på to ben - så er det jo fint. Så uanset hvordan man laver hegn, kan det kun blive en styrkelse af grænsekontrollen, og det er glædeligt.

Hegnet bliver 70 km langt og 1,5 meter højt.Hegnet skal forhindre vildsvin i at komme ind i Danmark. Vildsvin fra udlandet kan bære den afrikanske svinepest med sig. Hvis svinepesten når de danske landmænds svinebesætninger kan det få alvorlige konsekvenser for dansk eksport. Der er aldrig blevet konstateret et tilfælde af afrikansk svinepest i Danmark. Der har været udbrud i Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet og Rumænien. Kilde: Fødevareministeriet

Skal stoppe illegale

Peter Kofod Poulsen vil derfor nu spørge ind til, hvordan man kan udnytte det nye hegn, der bliver 70 kilometer langt og 1,5 meter højt, så det også kan bruges som led i grænsekontrollen.

- Vi får ingen omstændigheder en mur dernede, men det er da fint, at hvis man alligevel laver hegn, der holde vildsvin ude, samtidig laver et hegn, der gør det lidt svære for andre at krydse grænsen.

Med andre, mener du så flygtninge?

Ja, folk der vil krydse grænsen illegalt, siger han.

Når vi får det her grænsehegn. Har vi så grænsehegn nok i Danmark?

- Hvis man bygger sådan et hegn så regner jeg ikke med, at det bliver pillet ned igen. Og det er glædeligt. Jeg kunne også ønske, vi styrker udrejsekontrollen og her i løbet af 2019 kommer der permanente anlæg med grænsehuse, hvor politibetjente kan få varme og forholdene er i orden. Så det tager efterhånden form som en permanent grænsekontrol, og derfor bør regeringen også melde ud, at man ikke stopper grænsekontrol igen, siger han.