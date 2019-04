Køerne er vilde med dans

Er der noget, som kan børnefamilier til at møde op, så er det økodagen, hvor landets økologiske køer bliver lukket ud på græs. Og det betyder ikke det store, at forårsluften var kold og ikke sneg sig ret meget over syv graders varme.

Der var et imponerende stort besøgstal på de 13 økologiske landbrug i Sydjylland lige fra Vandel i nord til Broagerland i syd.

Hos Gitte og Frode Lehmann i Stensigmose på Broagerland var der som til en landskamp store marker til de mange parkerede biler, og så gik turen for børnene, forældre og bedsteforældre op til gården, hvor der var masser af aktiviteter, inden køerne blev lukket ud på det grønne græs præcis kl. 12.00.

Frode Lehmann anslår, at der var lidt under 3.000 besøgende på den kolde søndag.

- Der var lidt flere sidste år, men jeg tror, at det har noget med vejret at gøre, mener Frode Lehmann, der sendte 96 primært sortbrogede køer på græs.

Blandt de mange besøgende var Charlotte Riis Engelbrecht og hendes mand, tidligere skatteminister, Benny Engelbrecht.

- Hvis vi kan få det til at passe sammen, så tager vi altid ud og ser køerne komme på græs. Det er superdejligt og livsbekræftende, at se synet af de kåde øko-køer hoppe og danse på marken, sagde Charlotte Riis Engelbrecht.

Benny Engelbrecht var imponeret over, at så mange mennesker dukkede op på Broagerland, og så glædede han sig over, at landsdelen er blevet kendt for naturmælk og økologiske mel.

- Det er helt tydeligt, at de økologiske varer fra Sønderjylland som naturmælk og mel fra Skærtoft Mølle på Als har vundet indpas hos de kendte kokke, understregede Benny Engelbrecht.