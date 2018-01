Københavns Kommune har skummet fløden: Eksminister kræver millioner tilbage til provinsen

Eva Kjer Hansen (V) går ind i kampen for at få 130 millioner tilbage, som Syd- og Sønderjylland ifølge undersøgelse er gået glip af siden 2015. Det er en alvorlig situation, der kræver bedre kontrol, mener hun.

- Jeg synes, man bør rette op på den fejl, der er sket. Det er trods alt et spørgsmål om, hvad skatteborgere skal bidrage med. Her er der sket en fordeling, som gør at syd- og sønderjyske kommuner ikke har fået det, de er berettiget til, mens andre har fået meget mere, siger Eva Kjer Hansen, der mener, man bør se på en kompensation for de tabte millioner.

Folketingsmedlem og innovationsordfører Eva Kjer Hansen (V), der flere gange har haft ministerposter, kaster sig ind i kampen om at få flere hundrede millioner tilbage til provinskommuner, efter en undersøgelse fra Dataproces har vist, at manglende registrering af udlændinges uddannelsesbaggrund har kostet provinskommuner millioner, mens Københavns Kommune har skummet fløden med en samlet fortjeneste på knap 1,5 milliarder siden 2015. For Syd- og Sønderjylland er der ifølge undersøgelsen tale om et samlet tab på 130 millioner kroner siden 2015.

JydskeVestkysten har tidligere fortalt, at syd- og sønderjyske kommuner siden 2007 ifølge en undersøgelse fra Dataproces er blevet snydt for knap 124 millioner kroner, mens Københavns Kommune har fået mere end 1,9 milliarder mere, end kommunen egentlig har ret til.Siden 2006 har Danmarks Statistik ikke registreret udlændings uddannelsesbaggrund. Derfor har man placeret samtlige udlændinge under kriteriet "25-49-årige uden erhvervsuddannelse." Derfor har flere kommuner - primært i hovedstadsområdet - fået flere millioner for meget i udligningsordningen på baggrund af en social belastning, de ikke har haft og selv højtuddannede udlændinge fra eksempelvis Norge eller Sverige har udløst et tilskud til de kommuner, hvor de har bosat sig. Desuden har det haft virkning på et andet kriterie i udligningsordningen, nemlig "antallet af børn i familier med lav uddannelse". Konsekvenserne af kriteriet "25-49-årige uden erhvervsuddannelse" er i Dataproces' undersøgelse undersøgt for perioden 2007-2018, mens kriteriet "antallet af børn i familier med lav uddannelse" er undersøgt fra 2015-2018. For bedre at kunne sammenligne de to kriterier, har vi nu ud fra undersøgelsen regnet tallene ud for 2015-2018. I efteråret 2017 lavede Danmarks Statistik i samarbejde med Rockwool-fonden for første gang siden 2006 en undersøgelse af udlændinges uddannelsesniveau. Det er med baggrund i de tal, at Dataproces har udregnet, hvor meget kommunerne har mistet eller fået for meget fra udligningsordningen. Den kommunale udligning er en fællesbetegnelse for en række ordninger, som overfører penge mellem kommuner på baggrund af en række forskellige kriterier og har til formål at sikre et ensartet skatte- og serviceniveau i kommunerne. Der forventes snart at komme en rapport om økonomisk udligning mellem kommunerne fra regeringens finansieringsudvalg.

Udskældt ordning

Udligningsordningen har længe været udskældt, men debatten er intensiveret, efter det er kommet frem, at udlændinges uddannelsesbaggrund siden 2007 ikke er blevet opgjort. Derfor er alle udlændinge blevet betegnet som "25-49-årige uden erhvervsuddannelse". Det har samtidig haft betydning for kriteriet "antallet af børn i familier med lav uddannelse", og dét udløser penge fra udligningsordningen.

Det betyder, at en række kommuner har modtaget en stor pose penge for en social belastning, de ikke har haft. Eksempelvis har Københavns Kommune ifølge undersøgelsen fra Dataproces samlet scoret knap 1,5 milliarder kroner på fejlen siden 2015 på bekostning af eksempelvis Esbjerg og Kolding kommuner, der er blevet snydt for henholdsvis knap 53 og 45 millioner i samme periode.

Efter et lukket samråd tirsdag fortalte økonomi- og indenrigsministeren, at han håber på en ny aftale i 2019, og ifølge Nordjyske vil han også løse problematikken med den manglende registrering af udlændinges uddannelse. Dog pointerede han, at problemet med de manglende oplysninger om udlændinges uddannelses betydning for udligningen, ikke kan vurderes isoleret. Men noget klart svar på, hvad der skal ske med de mange millioner, som flere kommuner mener at have tabt, kom der ikke. Men det bør der komme snarest muligt, mener Eva Kjer Hansen.

- Kommunerne skal have det, de er berettiget til, og det synes jeg, ministeren bør kigge på. For der er tale om, at man ikke har fået penge, man er berettiget til efter den model, der er aftalt. Det er dybt problematisk og går udover skatteborgere, siger hun.