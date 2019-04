København-Hamborg: Ingen ved hvor det nye tog stopper

Flere politikere nord og syd for grænsen går blandt andet til valg med det argument, at den nye direkte togforbindelse mellem København og Hamborg negligerer yderområderne. DSB og Deutsch Bahn står uforstående over for argumentationen, da forhandlingerne ikke er afsluttet.

Flensborg: Flere politikere på begge sider af grænsen råber højt for at få togforbindelsen mellem København og Hamborg til at stoppe i Sønderjylland og Slesvig-Holsten. Men hverken hos DSB eller Deutsche Bahn kan følge politikerne. For intet er afgjort endnu, lyder det fra Deutsche Bahn. - På nuværende tidspunkt forhandler vi med myndigheder og andre involverede partnere om stoppesteder i Slesvig-Holsten, siger talsmand Egbert Meyer-Lovis fra Deutsche Bahn. Han understreger, at de konkrete beslutninger om stoppesteder bliver offentliggjort hurtigst muligt.

Man undres De to offentlige jernbaneselskaber undrer sig over, hvor politikerne har fået deres informationer, da begge trafikselskaber betoner vigtigheden af, at togene holder undervejs. - Vi arbejder ganske vist uafhængigt af hinanden om tilladelse til, at toget må standse undervejs, men vi er i løbende dialog med hinanden om processen, siger informationschef Tony Bisbeskov fra DSB. Han nævner, at det er meget usandsynligt, at toget ikke får flere stoppesteder i Danmark. Det er en længere proces at søge om tilladelse til stoppesteder. I Danmark kræver det godkendelse fra de danske myndigheder og Banedanmark, der forvalter den danske jernbaneinfrastruktur og er en del af transport- og bygningsministeriet.

Direkte forbindelse Forhandlingerne er i gang, og Deutsche Bahn fremhæver, at målet med jernbaneforbindelsen er at opfylde kundernes behov. - Langt de fleste af vores rejsende efterspørger en hurtig, direkte forbindelse til og fra København. Målet med den nye forbindelse er at sikre en hurtig, pålidelig og kundevenlig service, siger talsmand Egbert Meyer-Lovis fra Deutsche Bahn.