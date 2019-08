Køb en kylling i Vejen og klap en ko i Tinglev: Øko-landmænd i hele Syddanmark åbner stalddørene

Tinglev/Vejen: Økologi kan være mange ting. Det er "Økologisk Høstmarked", der løber af stablen i hele landet næste weekend, et tydeligt bevis på. Her kan syddanskerne nemlig både købe en økologisk kylling i Vejen, klappe en økologisk ko i Tinglev og blive klogere på økologi generelt, når de lokale landmænd åbner deres gårde for offentligheden.

Økologisk Landsforening, der arrangerer weekenden, opfordrer så mange som muligt til at besøge gårdene.

- Du kan opleve, hvordan det er muligt at dyrke jorden og holde dyr uden brug af sprøjtegift, og hvad landmanden ellers gør for at passe på naturen, klimaet, grundvandet, dyrene, familien og dig som samfundsborger og forbruger, siger Per Kølster, der er formand for Økologisk Landsforening, i en pressemeddelelse.