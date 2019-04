Knastør april tvinger landmænd til at vande markerne uhørt tidligt: Har aldrig set mage

En usædvanlig tør april tvinger landmænd til at vande markerne. Helt usædvanligt, lyder det fra sønderjyske landboformænd, der fortæller, at flere landmænd er bekymrede for sommeren. DMI forventer, at regn over weekenden vil forbedre situationen.

- Situationen er til et gult kort lige nu. Det er ikke rødt kort endnu. Men de små nakkehår rejser sig lige så stille, inden man falder i søvn. For bliver det nu som sidste år igen? Og nu er det tørre vejr endda startet en måned tidligere end sidste år, siger Mogens Dall.

Det er landmænd med græs- og rapsmarker, som i øjeblikket med skuffelse må vente på store regnskyl og derfor er nødt til at vande markerne. Og det giver landmændene en urolig nattesøvn. Christian Lund fortæller, at flere landmænd kontakter Sønderjysk Landboforening for at få råd til, hvad de bør gøre ved den tørre jord, og hos både Landbosyd og Sønderjysk Landboforening er det især minderne om den rekordtørre sommer i 2018, der vækker bekymring.

Heller ikke Sønderjysk Landboforenings formand, Christian Lund, har i sine 25 år som landmand oplevet, at landmænd har været tvunget til at vande markerne allerede i april.

Regn i vente

Mens det flere steder i Syd- og Sønderjylland allerede onsdag begyndte at smådryppe, forudser DMI, at der hen over weekenden og mandag vil falde mellem seks og 20 millimeter vand. Det drejer sig om byger, og derfor kan der være store lokale forskelle.

- Vi forventer, at det vil reducere tørkeindekset, inden weekenden er omme. Tørkerekorden bliver ikke slået, siger vagtchef i DMI Mette Wagner og understreger, at prognoserne lige nu ikke tyder på, at vi får en lige så tør sommer som i 2018.

Men 20 millimeter regn hen over weekenden er slet ikke nok til at vende situationen, lyder det fra de to landboformænd.

- Der skal i hvert fald 50 millimeter til over en 14-dages-periode. Det kunne være godt, siger Christian Lund.

Det er for tidligt at sige, om den tørre april på længere sigt får konsekvenser for landmændene. Mogens Dall påpeger dog, at det mest bekymrende er, at landmænd allerede nu må bruge en del af den vandingskvote, som landmænd tildeles på årlig basis.

- Dem, der vander, bruger allerede af vandingskvoten, og hvis man skal vande afgrøder til ende fra nu af, så er der ingen landmænd, der har nok vandingskvoter til at kunne det, siger han.

Selvom både marker og skove er tørre efter en regnfattig april, har der ifølge Beredskabsstyrelsen Sydjylland ikke været flere naturbrande i landsdelen, end hvad der er typisk for april måned.