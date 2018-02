Klog, humoristisk og hyggelig: Eksministre fortæller om deres møder med prins Henrik

Villy Søvndal - udenrigsminister 2011-2013: Jeg har mødtes med ham nogle gange blandt andet i forbindelse med statsbesøg fra den vietnamesiske, den russiske og den kinesiske præsident. Han var en fantastisk hyggelig fyr, der var nem at være sammen med, og som lavede fantastisk meget sjov. Jeg husker særligt engang, hvor jeg mødtes med ham i Odense i forbindelse med et arrangement hos Epilepsiforeningen, hvor jeg deltog, fordi jeg har haft epilepsi som ung, og hvor han med følsomhed læste digte op. Det viste den følsomme side, han også havde ved at stille sig op til et sådant arrangement for at give dem noget lys.

Eva Kjer Hansen - minister i perioderne 2004-2007, 2007-2010 og 2015-2016:Jeg har haft et meget tæt samarbejde med prinsen især om gastronomi, da jeg en årgang var formand for kokkeakademiet Bocuse d?or Danmark. Han stillede altid op, når vi kaldte og havde brug for hans støtte til gastronomi-arrangementer, for en af hans helt store passioner var jo mad.Hans humor har altid været fantastisk. Jeg kan huske, vi sad til et arrangement på Fredensborg Slot, hvor vi kom til at snakke om pandekager og det vigtige ved at komme øl i pandekagedejen, så de bliver godt sprøde. De andre syntes nok, det var lidt spøjst. Prins Henrik var altid i godt humør, havde let til smil og en frisk bemærkning. Jeg har altid været fan af ham, og med hans død mister vi en international person, der har gjort alt, hvad han kunne for at fremme danske interesser og eksport. Jeg er sikker på, at han har bidraget til, at danskerne er stolte af kongehuset. Arkivfoto

Carl Holst - forsvarsminister 2015: Første gang, jeg for alvor kom ind under huden på ham, var i forbindelse med et besøg i Augustenborg til byens 350 års jubilæum i 2001, hvor jeg netop var tiltrådt som amtsborgmester. Under en pause sad jeg sammen med prins Henrik og fem-seks andre i en times tid i en have i solskin og spiste kirsebær. Prins Henrik fortalte livligt om kongehusets historie og kongehusets relation til Augustenborg, og jeg oplevede her den indsigtsfulde mand, som jeg generelt har oplevet, at han har været. Jeg oplevede en meget afslappet og varm prins med en stor viden og indsigt, som han lod komme til udtryk.Men han var samtidig også spontan. I forbindelse med samme tur besøgte vi et vikingelaug, hvor han spontant og i modstrid med programmet hoppede ind i et vikingeskib og tog en sejltur. Det udfordrede både sikkerhedsfolkene og dem, der var ansvarlige for programmet. Arkivfoto

Henrik Dam Kristensen - minister i perioderne 1994-2001, 2011-2013 og 2014-2015: Jeg har været til rigtig mange officielle arrangementer som minister og som formand for Folketinget og har også haft fornøjelsen af at sidde tæt på ham og tale med ham.Jeg husker særligt engang, hvor der var officiel middag i forbindelse med et besøg i Horsens for omkring ti år siden. Den russiske zar havde børn, der på et tidspunkt endte i Horsens. Og der blev ført dagbog over, hvad de spiste og den slags. Det gjorde, at vi fik en middag, der svarede til den, de tre zar-børn havde fået for cirka 200 år tilbage.Der kom vi til at snakke om historie, og der må jeg sige, at han havde en bred viden. Jeg husker det først og fremmest, fordi det blev til en stor bred historisk snak om zar-familien og europæisk historie i det hele taget. Vi danskere har haft en eller anden forundring for ham, men på den anden side er forholdet aldrig faldet helt i hak. Men jeg tror helt sikkert, langt de fleste har haft en overordnet respekt for ham. Arkivfoto: Morten Pape

Benny Engelbrecht - skatteminister 2014-2015:Han var en utrolig jovial og sjov person. Han var en enestående vært og utroligt god til at tale med hvem som helst og måske mest dem, der følte sig lidt fremmede. Jeg følte mig måske også selv en lille smule ude af min normalsfære og betuttet, da jeg første gang kom på besøg. Det var nemt at tale med ham om alt. Særligt når snakken faldt på Gråsten og karpedamme. Vi er så privilegerede her i Gråsten-området, at han har været en gæst. Jeg husker en sommer, da kongefamilien kom i stiveste puds med gravhundene på bagsædet i Bentleyen. Og så gik der en time til halvanden, så kom prinsen cyklende ned ad gaderne i Gråsten i shorts og t-shirt og så utroligt afslappet ud. Det tror jeg trods alt ikke, man har kunnet se i de københavnske gader. Det er den tavse aftale mellem Gråsten og kongefamilien, at når de er her, slapper de af og får fred. Den afslappede stemning har især præget samhørigheden mellem kongefamilien og sønderjyderne. Og prins Henrik i særdeleshed. Han vil derfor altid stå som en, der havde et særligt forhold til sønderjyderne. Arkivfoto: Ólafur Steinar Gestsson