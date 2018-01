Klog firmabil med alt inden for rækkevidde

Sædet, sædet, sædet. Lige som beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed spiller den vel nok væsentligste rolle, når man skal købe hus, er det for en erhvervsbilist noget af det vigtigste, at sædet er i orden. For skal man køre tusindvis af kilometer og sidde i bilen næsten dagen lang, skal man bare sidde godt, føle sig veltilpas og have alle fornødenheder inden for rækkevidde. Og derfor kan man i dag i alle nye biler indstille sæderne ergonomisk korrekt, ligesom man vil have det.

Således også i en mindre udgave af Årets Firmabil 2018, Opel Insignia, som jeg tog en halvanden times prøvetur i for at afprøve dens duelighed på de danske landeveje. Dens storebror, Sportstourer 2,0 Turbo Diesel Innovation med 170 hestekræfter, tog titlen i fagforeningen Business Danmark og dagbladet Jyllands-Postens årlige kåring i tæt kamp med ni andre mærker på grund af en fornuftig pris, gode køreegenskaber og fin komfort. Men mindre og billigere kan måske gøre det?

På en tåget dag satte jeg mig så ind i en Opel Insignia Grand Sport 1,6 diesel med 136 hestekræfter i mellemmodellen Dynamic. Og fik efter at have automatgearet op på turen fra udlåneren Autocentralen i Kolding til Vejle straks opklaret, at bilen har et lynhurtigt optræk. At jeg på smart vis kan følge et skilt med fartgrænsen ved siden af mit speedometer, og at temperaturen på de to forreste sæder nemt reguleres ved et drej på knapperne.

Jeg er i intelligent selskab med en bil, der har et klogt og overskueligt multifunktionsrat og advarer mig, når jeg kommer for tæt på andre i trafikken, men fornemmer i begyndelsen af turen, at rattet, som jeg ellers har finindstillet til min højde og drøjde, virker en smule tungt, når jeg skal dreje.

Så jeg sætter den mindre udgave af Årets Firmabil på en prøve. Nok har vi ikke de store stigninger at byde på i landet uden høje bjerge, men en tur op ad Munkebjerg-bakken øst for Vejle en udfordring for alle biler. Så jeg tester i moderat og forsvarlig fart rattet, som i øvrigt kan opvarmes, i de skarpe sving. Og rattet består testen, nok mest fordi jeg har vænnet mig til det efter små 20 kilometers kørsel.