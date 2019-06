Klimaet er det nye sort: Men hos familien Bjerremand har det altid været i fokus

Bæredygtighed og klimabevidsthed har været det helt store emne op til årets folketingsvalg. Men hos familien Bjerremand har det i tre generationer været et selvfølge at leve bæredygtigt. Folketingskandidat Rune Ranaivo Bjerremand kan ikke forestille sig et liv uden fokus på at leve klimabevidst.

Klimaet er de seneste år blevet et vigtigere punkt for partierne og er også et af de mest højaktuelle emner i valgkampen. Men for familien Bjerremand er kampen for klimaet ikke noget nyt. I hele tre generationer har familien levet med fokus på bæredygtighed og klimabeskyttelse for at beskytte familiens fremtidige generationer.

Niårige Mikas er søn af Rune Ranaivo Bjerremand, som er folketingskandidat for Alternativet. Hjemme på familiens landsted forsøger de at være selvforsynende med så meget som muligt, ligesom der ikke bliver sprøjtet på familiens grund.

Mikas på ni år, den yngste generation af familien Bjerremand, forklarer, hvordan man passer på klimaet. Han er bekymret for, at affaldet i naturen ender med, at fiskene i verdenshavene dør. Derfor går han selv meget op i, at han får samlet skrald op, når han finder det i naturen.

Rune Ranaivo Bjerremand bor i Gadbjerg ved Jelling og er i gang med at leve det økologiske liv. For ham er det vigtigt, at hans børn ikke aktivt præges til at leve bæredygtigt og økologisk, men at det for dem bliver en naturlig vej i livet. Her ses han i familiens drivhus med sønnen Mikas på ni år. Foto: Peter Leth-Larsen

Respekt for ressourcer

Selvom klimaet først de seneste år for alvor er blevet et højaktuelt politisk emne, så er Rune Ranaivo Bjerremands børn vokset op med, at man bør tænke på ressourcerne. De har blandt andet lært, at det ikke er i orden, hvis man bare lader vandet løbe.

- Vi går også meget op i at spise op. Både for at mindske madspild, men også så børnene lærer at have respekt for de ressourcer, hvor deres mad kommer fra, forklarer folketingskandidaten.

Selv er Rune Ranaivo Bjerremand vokset op på et økologisk landbrug, hvor han legede i naturen og kunne studere det rige dyreliv tæt på. Den mulighed er han klar over, at hans børn ikke har på samme måde.

- Jeg kan godt se, der er sket en udvikling. Alle de insekter og smådyr, som jeg havde tæt på som barn, de findes ikke alle steder på samme måde mere, siger han og fortsætter:

- Da jeg var barn var det altid spændende, hvis jeg kunne finde en ny plante, som jeg ikke havde set før. Den glæde tror jeg ikke, mine børn får. For over 30 år siden var der en lang større forskellighed i miljøet end i dag.