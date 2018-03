Kjeld Zacho Jørgensen stopper i Billund Lufthavn

Billund: Billund Lufthavn skal have ny administrerende direktør, da Kjeld Zacho Jørgensen har sagt sin stilling op.

Kjeld Zacho Jørgensen kom til Billund Lufthavn i 2010 fra en stilling som administrerende direktør i Region Syddanmark, men nu har den 59-årige lufthavnsdirektør valgt at stoppe. Årsagen er, at han i flere år har boet i Norge, og han finder det i længden ikke holdbart at pendle den lange vej frem og tilbage til jobbet.

- Jeg har haft otte fantastiske år i Billund Lufthavn. En spændende arbejdsplads med engagerede medarbejdere og en udvikling, som jeg har været så privilegeret at være en del af. Men jeg må erkende, at med et arbejde i Billund og familien i Bergen hænger hverdagen ikke rigtigt sammen. Og det har jeg nu taget konsekvensen af. Det har været en beslutning, der har krævet mange overvejelser, men jeg er sikker på, at det er det rigtige at gøre, siger Kjeld Zacho Jørgensen.