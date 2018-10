Kinesisk kæmpeprojekt sikrer millionordrer til Danfoss

Kinas omdiskuterede silkevejsprojekt, der skal udbygge det kinesiske handelsimperium, sikrer Danfoss ordrer for et tocifret millionbeløb.

- Vi flyver under radaren som komponentleverandør og kan få fordele af projektet, siger Kjeld Stærk, direktør for Danfoss i Kina, til Finans.dk.

Millionordrer: Danfoss tjener stort på, at Kina i øjeblikket bruger milliarder på et kæmpestort infrastrukturprojektet. Projektet, der går under navnet silkevejsprojektet, skal genskabe en del af verdenshistoriens mest berømte handelsrute, Silkevejen, og skal udbygge det kinesiske handelsimperium. Og det kommer i den grad den sønderjyske virksomhed til gode.

Kæmpe projekt

Fremgangen skyldes, at travlheden hos de kinesiske entreprenører har skabt en øget efterspørgsel på entreprenørmaskiner. Og det betyder flere ordrer til Danfoss.

Kjeld Stærk vurderer over for Finans.dk, at ordrer for et tocifret millionbeløb, som ikke var der for bare to år siden, indtil videre er havnet i hydraulikforretningens årlige omsætning på knap én milliard kroner.

Silkevejsprojektet forventes at koste mere end 1000 milliarder dollar og har tidligere været kritiseret for kun at give kinesiske virksomheder arbejde.

Kina er Danfoss' næststørste marked med mere end 5.000 medarbejdere og seks produktionssteder.