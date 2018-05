Kim Walls koldingensiske kæreste taler ud: Én skal huskes, og én bør glemmes. Valget er simpelt.

Kim Walls kæreste, Ole Stobbe, som stammer fra Kolding, fortæller om tabet af sin kæreste i et mindeord. Han ærgrer sig over, at avisforsiderne oftest har handlet om "ubådsbyggeren", mens Kim Wall ifølge ham er blevet nedprioriteret.

Mindeord: Kim Walls danske kæreste, Ole Stobbe, som ifølge JydskeVestkystens oplysninger stammer fra Kolding, taler nu ud om tiden med og uden sin afdøde kæreste, journalisten Kim Wall, som blev myrdet i en ubåd i Køge Bugt i august 2017. Det gør han i et mindeord i Weekendavisen, som han selv har skrevet. Her opfordrer han til, at folk mindes Kim Wall og glemmer Peter Madsen, der blev dømt for mordet på den svenske journalist. Han mener, at pressen har gjort det svært at glemme Peter Madsen. - Med verdenspressen på tåspidserne har det været svært, men jeg forsøger fremdeles at holde ham ude af mine tanker. Han fortjener ikke at blive husket. Han bør, hvis det står til mig, blive glemt. Kim er vigtig - PM (Peter Madsen) er ikke. Jeg kan ikke hade og elske på én gang. Én skal huskes, og én bør glemmes. Valget er simpelt, skriver han.

Kim er "levende" Han beskriver også opgaven med at beskrive Kim Wall, da han vidnede i retssagen. - At beskrive Kim med få ord måtte efter min overbevisning indeholde et ord, jeg ikke kunne få mig selv til at sige: "Levende". Jeg frygtede, at hvis jeg udtalte ordet, ville jeg aldrig komme videre. Til sidst sagde jeg det. "Kim er et fantastisk nysgerrigt, levende menneske." Jeg blev nødt til at sige det, for det var præcis, hvad hun var. Levende!, skriver han.