Kendt storbonde udvider imperium med plads til tusindvis af grise

Martin Lund Madsen, der er en af Danmarks største svineproducenter, er begyndt at udvide med tusindvis af stipladser uden for Grindsted. Han bekræfter, at byggeriet er i gang, men fortæller at det ikke betyder udvidelse af produktionen af slagtesvin

Udvidelse: Nok er han allerede en af Danmarks største svineproducenter. Men svineproducent Martin Lund Madsen fra Bramming er ikke færdig med at udvide. Derfor er han netop også begyndt at udvide sit imperium med byggeriet af 17.000 nye stipladser uden for Grindsted. Det skriver landbrugsavisen.dk. Byggeriet sker ved landejendommen Hedegaard ved Grindsted, som Martin Lund Madsen købte sidste år. Ejendommen var sat til salg for 185 millioner kroner, men salgsprisen er ukendt. Det er på samme vej, at Martin Lund Madsen nu vil bygge nye klimastalde. Han bekræfter over for JydskeVestkysten, at han har fået en miljøtilladelse, og at byggeriet så småt er i gang. Han fortæller, at byggeriet ikke betyder en udvidelse af hans årlige produktion på omkring en kvart million slagtesvin årligt, som gør ham til en af landets største svineproducenter. - Det er for at få grisene tæt på, hvor de bliver født, så de bliver transporteret så lidt som mulig. Det er mere moderne faciliteter, som er til gavn for både miljøet og for vores medarbejdere, siger Martin Lund Madsen, der ikke vil uddybe yderligere.

Kommune har givet tilladelse Byggeriet bliver yderligere bekræftet af en miljøtilladelse fra Billund Kommune fra 7. august. Her fremgår det, at der er tale om to bygninger med 14 sektioner. Produktionsarealet er i alt 5.124 kvadratmeter. Martin Lund Madsen har det seneste år især gjort sig bemærket ved at spærre Skovgårdsvej i Vejen på grund af en strid med Vejen Kommune og Banedanmark. Han har spærret vejen, efter at Højesteret har givet ham medhold i, at ekspropriationen af hans grund i forbindelse med anlæggelsen af vejen er ugyldig. Vejen Kommune forsøger i øjeblikket at lovliggøre vejen ved at ekspropriere via en anden lovgivning. MLM Groups overskud lød i 2018 på 5,5 millioner kroner. Et betydeligt fald i forhold til 2017, hvor koncernen præsenterede et overskud på 22,9 millioner kroner. Martin Lund Madsen ejer omkring 30 gårde og er en af Danmarks største svineproducenter.