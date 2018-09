Kolding: Barack Obama bliver ikke den eneste velkendte amerikanske politiker i Kolding fredag. Den tidligere amerikanske ambassadør i Danmark Rufus Gifford gæster nemlig også ekspræsidentens arrangement på Syddansk Universitet.

I et opslag på det sociale medie Instagram viser en smilende Rufus Gifford sin flybillet til Danmark og sit pas, ligesom han skriver, at han er på vej til sit tidligere hjem for at se sin tidligere chef.

- Jeg kan ikke vente med at komme tilbage, skriver han, før han afslutter sit opslag med et amerikansk og et dansk flag.

Rufus Gifford, der ligesom Barack Obama er demokrat, var USA's ambassadør i Danmark fra 2013 til 2017. Før det var han finansdirektør for Barack Obamas præsidentvalgkampagne i 2012.

Mens Rufus Gifford var i Danmark blev han et kendt ansigt efter især sin deltagelse i DR3-programmet ''Jeg er ambassadøren fra Amerika''.

I 2015 blev han gift på Københavns Rådhus med sin mand Stephen DeVincent.