Kend din kandidat: Troels Ravn vil binde Syd- og Sønderjylland sammen med Christiansborg

- For mig er velfærd et godt børneliv. Vi skal have børnehaver og skoler med dygtige lærere og pædagoger. Vi skal samtidig have en god ældrepleje, hvor vi skal have en ny retning. Der skal prioriteres anderledes, siger han.

- Omprioriteringsbidrag gør ondt på os. Vi har mange uddannelsesinstitutioner i tyndt befolkede områder, hvor der ikke altid er så stort et elevgrundlag, hvilket gør dem sårbare. Det er en katastrofe i forhold til et Danmark i balance, hvis vi ikke har uddannelsesinstitutioner udenfor de helt store byer, hvor der er allermest brug for dem, siger Troels Ravn.

Derfor håber han på at få en ny periode i Folketinget, hvor han i den seneste periode har været formand for Social-, Børne- og Indenrigsudvalget. Her vil vælgerne kunne regne med, at han fortsat vil kæmpe Syd- og Sønderjyllands sag på Christiansborg. En af mærkesagerne er at få afskaffet omprioriteringsbidraget og få stoppet besparelserne på uddannelserne.

Valg: Politik i øjenhøjde. Det er folketingsmedlem Troels Ravns (S) slogan, og det forsøger han efter bedste evne at efterleve. Han er altid kun et telefonopkald eller en mail væk fra de borgere, som han repræsenterer i Syd- og Sønderjylland.

Optaget af lokalområdet

Generelt er Troels Ravn meget optaget af at bevare forbindelsen til sin valgkreds. Han har været medlem af en idrætsforening, siden han var fem år gammel, og han sidder ligeledes stadig i bestyrelsen for Sønderskov Museum og i repræsentantskabet for Askov Højskole.

- For mig er det vigtigt, at der er plads til alle omkring et bord. Det har været med til at forme mig som politiker. Jeg er overbevist om, at alle har gode evner til glæde for fællesskabet og samfundet, og jeg er meget optaget af værdier som ordentlighed og retfærdighed, siger Troels Ravn.

Han har kæmpet borgernes sag i Syd- og Sønderjylland, hvad enten det har handlet om ambulancedækningen i området, jordforureningen i Grindsted eller sikkerheden ved jernbaneoverskæringer.

- Jeg har været med som bisidder på jobcentre i et par tilfælde, hvor jeg får vigtig viden og erfaring, men jeg også forsøger at være der som medmenneske for borgerne. Vi har et rigtig godt samfund - det er vigtigt for mig at sige - men der er også nogle ting, der er ved at tippe i en forkert retning, og nogle mennesker, der bliver klemt i systemet, siger Troels Ravn.