Kend din kandidat: Torben Østergaard Christoffersen vil kæmpe for landbrugets overlevelse

Den politiske verden havde han ingen erfaring med, men han havde tit snakket med sin kone om, at de burde blande sig i politik, og sammen blev de enige om, at nu skulle det være nu.

Navn: Torben Østergaard Christoffersen Født: 27. maj 1963 (55 år) i Vejle-området Familie: Bor ved Jelling med sin kone og fire børn i alderen 14 til 24 Job: Uddannet landmand og arbejdede indtil 2014 på familiens slægtsgård med planteavl og malkekvæg. I dag arbejder han i byggebranchen med installation af tankstationer Politisk CV: Det er hans første møde med den politiske verden, men han har længe gået med tanken om at springe ud i det. Han er den ene af to kandidater for Klaus Riskær Pedersen-partiet i Sydjylland Fritidsinteresser: Han er stadig ved at vænne sig til at have fri i weekenderne, efter han som landmand konstant var på arbejde. I dag bruger han meget tid på at læse og lære nyt, hvilket blandt andet førte ham til den politiske verden

Ifølge Torben Østergaard Christoffersen er landbruget nemlig presset i en grad, der ikke er holdbar. Han foreslår derfor at hjælpe landmændene finansielt ved blandt andet at gøre det lettere for dem at låne penge, men også ved at få forbrugerne til at købe så lokale madvarer som muligt, da det vil kunne spare på transporten af madvarerne. Til gengæld skal landmændene reducere deres CO2-udslip i den grad, det er muligt. Det kan være ved at reducere dyrkningen af lavbundsjord, som på grund af det store humus-indhold udleder mere CO2 under dyrkning end højbundsjord. En anden mulighed er at lave biogas af gødning.

- Inden jeg gik konkurs, havde jeg kæmpet i ti år for overlevelse, og jeg kender mange landmænd i dag, som er på røven og tæt på at måtte lukke. Jeg er landmand, til jeg dør, og derfor er det vigtigt for mig, at partiet har gjort sig nogle store tanker om landbrugets overlevelse, siger han.

Men han har indset, at han som folketingskandidat kan bruge sin erfaring med konkurs i landbrugsbranchen i stedet for at gemme den væk under gulvtæppet. Han har derfor fået ordførerskabet for landbrug i Klaus Riskær Pedersen-partiet.

Tilbage i 2014 gik Torben Østergaard Christoffersen konkurs som landmand og mistede familiens slægtsgård. Konkursen betød et stort minus på kontoen, en plads i RKI og en fremtid, der pludselig stod helt åben. I mange år holdt Torben Østergaard Christoffersen sig uden for radaren.

- Landbrugets overlevelse står øverst på listen. Der er for mange landmænd, der arbejder sig ihjel og alligevel går konkurs. Han foreslår en finansiel håndsrækning til landmændene, der til gengæld skal gøre alt, hvad de kan for at reducere CO2-udslippet. - Arbejdsglæden skal tilbage i samfundet. Er man glad for at gå på arbejde, er man mere effektiv, og lige nu er der for mange, der ikke er glade for at gå på arbejde. Der er for mange, der er stressede og har ondt i livet, og roden til det skal findes. - Der er brug for mindre bureaukrati og færre regler. Den enkelte ansatte og borger har for mange regler at tage hensyn til. En forenkling af bureaukratiet vil kunne frigøre hænder, der vil kunne bruges andre steder i samfundet, for eksempel flere SOSU-assistenter.

Fællesskabet skal tilbage

Et andet punkt på Torben Østergaard Christoffersens politiske ønskeliste er at forenkle bureaukratiet, som han mener fylder alt for meget. Der er simpelthen for mange love og for mange regler.

- Danskerne har jo allerede brudt flere love, inden vækkeuret ringer om morgenen. Hvis vi kan skære nogle af reglerne fra og forenkle bureaukratiet, kan vi frigøre hænder, som vi kan bruge andre steder, siger Torben Østergaard Christoffersen, der blandt andet tænker på flere lærere i folkeskolen og flere SOSU-assistenter.

Han tror også, at en del af arbejdsglæden kan komme tilbage i det offentlige, hvis der er mindre bureaukrati og på den måde mere selvbestemmelse. Og arbejdsglæden, den er der brug for - både i det private og offentlige arbejdsmarked.

- Vi har en folkesygdom. Der er for mange, der har ondt i livet, og for mange der er for stressede. Jeg kender det selv fra min tid som landmand, hvor jeg aldrig forlod min arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi finder ud af, hvordan vi får arbejdsglæden tilbage, for man er mere effektiv, når man er glad for at gå på arbejde, siger han.

Selv er Torben Østergaard Christoffersen begyndt at sætte pris på at have fri i weekenden, efter at han stoppede som landmand og startede i byggebranchen. Fritiden har vækket hans nysgerrighed, og nysgerrigheden har ført ham til Klaus Riskær Pedersen-partiet. Han er godt nok helt ny i politik, men han har mod på at lære og vilje til at arbejde for ændringer.

- Hvis jeg bliver valgt ind, vil jeg være pavestolt. Det er landets mest fornemme embede at være med til at styre Danmark. Jeg er klar på at samarbejde, for med så stor en virksomhed, som Danmark er, så skal vi alle være med til at lede.