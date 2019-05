Kend din kandidat: Steen Holm Iversen vil være Sydjyllands stemme på Christiansborg

I 2007 kørte Steen Holm Iversen på en vejsidebombe i Afghanistan, der medførte, at han ikke længere kunne udsendes som soldat. Det banede vejen for en karriere i politik. Nu er han spidskandidat for Liberal Alliance i Sydjyllands Storkreds.

- Jeg er selvfølgelig glad for at være spidskandidat. Med det følger der en tung arv, som jeg vil prøve at løfte. Jeg har dog ikke tænkt mig at prøve at være Mette Bock, det kan jeg ikke være. Der er kun en Mette Bock, siger Steen Holm Iversen.

Ved kommunalvalget i 2017 stillede han op for Liberal Alliance i Varde og blev valgt ind i kommunalbestyrelsen. I oktober 2018 endte han med at blive Liberal Alliances spidskandidat i Sydjyllands Storkreds, efter at han vandt en afstemning internt i partiet over Henrik Dahl. Dermed har han overtaget posten som spidskandidat efter Mette Bock, der ved sidste folketingsvalg hentede hele 11.588 stemmer.

Første gang han var med i en valgkamp var ved folketingsvalget i 2015, hvor han stillede op for Liberal Alliance. Ved valget blev han partiets tredjestørste stemmesluger, hvilket gjorde, at han blev suppleant for de to mandater, som partiet fik i storkredsen.

Valgkamp: Det meste af sit liv har Steen Holm Iversen været soldat i Forsvaret, hvor han har været udsendt til konfliktområder flere gange. I 2007 var han udsendt til Afghanistan, hvor han kørte på en vejsidebombe. Det betød, at hans karriere som udsendt soldat var slut. Derfor besluttede han at gå ind i politik.

- Jeg fik visualiseret nogle ting, da jeg var udsendt. Derfor påskønner jeg i høj grad, hvor unik vores danske model er, og hvor godt vores demokrati fungerer. Det kan derfor godt undre mig, at vi her i Danmark er så gode til at tale vores samfundsmodel ned. I valgkampen kan man jo nærmest få det indtryk, at de ældre ligger og dør i gaderne, og de syge er indlagt i åbne senge ude i det fri, siger han.

Det liberale demokrati ligger dybt i Steen Holm Iversen. Derfor er han bekymret over, at højrenationale partier har vundet frem den seneste tid. Selv håber han, at vælgerne vil sætte kryds ud for de partier, der går ind for det værdigrundlag, der har kendetegnet Danmark de sidste mange år.

- Jeg er bekymret for frygtens dagsorden og over dem, der taler for splittelsen i Danmark i stedet for samling. Jeg er ikke sikker på, at vi vil blive ved med at være den enormt succesfulde nation, som vi er i dag, hvis vi taler splittelsen op. Vi skal i fællesskab håndtere de problemer, som helt beviseligt er der på eksempelvis udlændingeområdet, men jeg tror, at pendulet er svunget en smule for langt til højre på det punkt, siger han.

Steen Holm Iversen mener, at der bør være råd til at invitere de gæster hertil, som der er brug for til at holde landets virksomheder i gang. Men desværre ødelægger en lille gruppe det for det store flertal.

- Vi kan ikke blive ved med at se på de problemer, der er med en lille gruppe indvandrere. Jeg ser Stram Kurs, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige som et udtryk for, at der ikke er taget hånd om de problemer i tide.

- Når de partier snakker om mennesker, så er det altid som en stor, kollektiv gruppe. Vi er nødt til at forholde os til dem som individer. Der er hundredtusinder af indvandrere og migranter, der gør det fantastisk i det her land, og så er der en lille gruppe, der dybest set forårsager en masse lovstramninger, fordi de ikke vil være en del af os, siger han.