Kend din kandidat: Marie Krarup vil sende udlændinge hjem

- Det er svært at sige præcist, hvornår de enkelte områder vil blive erklæret for steder, som man kan blive sendt tilbage til. Men mit gæt er, at der er meget kort tid til, at Syrien bliver sådan et område.

Marie Krarup er godt klar over, at det ikke er alle dele af Syrien, som syriske flygtninge uden bekymring kan flytte hjem til.

- Der er jo en mulighed for, at de kan komme tilbage og bygge videre på det, som er deres baggrund, sprog og kultur og så videre. Med syriske flygtninge vil det jo ikke tage lang tid, før vi kan begynde at sende dem tilbage. Der er jo fred i Syrien, mener hun.

Marie Krarup argumenterer for, at det ikke kun handler om danske interesser, når flygtninge sendes hjem til deres hjemland.

- Vi har set, at hovedparten af muslimerne, der kommer til Danmark, ikke ønsker at blive assimilerede til at blive danskere. Derfor skal vi have stoppet enhver indvandring fra muslimske lande. Nu er vi kommet dertil, hvor vi skal sende folk hjem, siger hun.

Derfor mener hun også, at man i fremtiden bør være mere forsigtige med at give danske statsborgerskab.

Hun er glad for, at der er indført strenge krav til, hvordan man får dansk statsborgerskab.

Hun mener, at grænsekontrollen har bidraget med meget godt. I hendes optik er det meget positivt, at flere grundløse asylansøgere er blevet bortvist ved grænsen, og at mange former for kriminalitet er blevet reduceret.

Marie Krarup er meget positivt stillet overfor grænsekontrollen. Hun ønsker, at den skal være permanent, og at man direkte udvider den.

Højere uddannelses niveau

Der har været for meget fokus på trivsel og gennemførsel rundt omkring på landets uddannelsesinstitutioner, mener Marie Krarup. Nu mener hun, at fokus skal flyttes, så det er en højere faglighed, som prioriteres. Hun er tidligere gymnasielærer og har derfor oplevet pressede elever.

Hun mener, at grunden til at flere unge får stress er, at man er blevet for optagede af, hvordan de unge har det.

- Jeg tror, at en af grundene til, at de får det dårligt er, at man hele tiden spørger; hvordan har du det? I stedet for at fokusere på, at de faktisk får lært noget, siger hun og fortsætter:

- I det øjeblik, du får lov til at arbejde fagligt med ting, så er du fri for at skulle fokusere på din egen navle. Man får skabt et frirum, hvor der ikke bruges ressourcer på at være selvoptaget, siger hun.