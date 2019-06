Kend din kandidat: Kristian Thulesen Dahl vil have mere grænsekontrol og fuldt asylstop

En permanent grænsekontrol kan betyde, at Danmark kan blive smidt ud af Schengen-samarbejdet, der blandt andet indeholder samarbejde om bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet og illegal indvandring. Kristian Thulesen Dahl mener, at det vil være muligt at lave en særaftale, så Danmark kan forblive en del af samarbejdet. Arkivfoto: Mette Mørk

Grænsekontrollen er alle pengene værd, og der skal sættes en stopper for alle asylansøgninger, mener Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl. Han anerkender, at Dansk Folkeparti med al sandsynlighed får et uacceptabelt valgresultat, men gør sig på ingen måder tanker om at smutte som formand.

Valg: Spørger man Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, er der ikke den store tvivl om, hvad der er det vigtigste emne ved denne valgkamp. På trods af, at klima og pensionsalder fylder mere i valgkampen end tidligere, er dette valgs vigtigste spørgsmål endnu engang, hvordan de næste fire års udlændingepolitik skal se ud, mener han. - Det er et afgørende valg i forhold til, om vi holder fast i den udlændingepolitik, vi har ført de seneste fire år. Det er et skæbnevalg, siger Kristian Thulesen Dahl. Han frygter, at Enhedslisten, Radikale Venstre og SF får indflydelse på udlændingeområdet, hvis Socialdemokratiet vinder regeringsmagten. Dansk Folkeparti går nemlig til valg på flere politiske mærkesager, der skal stramme skruen over for udlændinge. Heriblandt et krav om et fuldt asylstop fem til 2025. Står det til Dansk Folkeparti, skal flygtninge derned omgående afvises ved grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse og i stedet blive bedt om at søge asyl i Tyskland.

Kristian Thulesen Dahl Kristian Thulesen Dahl er født 30. juli 1969 i Brædstrup i Østjylland.

Han bor i Thyregod med sin hustru Bente, der er jordemoder, og parrets tre børn.

Han er uddannet jurist.

Han har været medlem af Folketinget siden 1994. Han har været formand for Dansk Folkeparti siden 2012.

Han startede sin politiske karriere i Fremskridtspartiet, hvor han meldte sig ind som 13-årig.

Fra 1991-1995 var han landsformand for Fremskridtpartiet Ungdom og i 1994 var han Fremskridtspartiets spidskandidat til Europaparlemtsvalget.

Han repræsenterede Fremskridtspartiet i Folketinget 1994-1995, hvorefter han var medstifter af Dansk Folkeparti, som han har repræsenteret i Folketinget fra 1995.

Thulesen Dahl overtog formandsposten på Dansk Folkepartis årsmøde i september 2012, efter at daværende formand Pia Kjærsgaard 7. august 2012 meddelte, at hun ville gå af som partiformand.

Stop for asyl Hvis en flygtning alligevel lykkedes med at krydse Danmarks grænser, skal vedkommende placeres i et udrejsecenter, hvorefter vedkommende sendes til en flygtningelejr i nærheden af det land, de kommer fra, mod en kontant betaling fra Danmark til modtagerlandet. Det kan ifølge partiet samlet spare Danmark for 1,5 milliarder kroner fraregnet den kontante betaling til modtagerlandene. Pengene skal i stedet bruges på ældre. Hvad tror du, Tyskland vil sige til, at vi afviser folk ved grænsen og beder dem om at søge asyl i Tyskland? - Måske vil der på det tyske politiske niveau være nogen, der brokker sig over det her. Men i den tyske befolkning tror jeg omvendt, at der vil være en meget stor velvilje over sådan en model, og de vil få en diskussion om, at de også bør gøre det ved den sydlige grænse, siger Kristian Thulesen Dahl. Ifølge juraprofessor på Aarhus Universitet Jens Vedsted-Hansen får Dansk Folkeparti særdeles svært ved at få gennemført et fuldt asylstop, da det strider mod Danmarks paralleaftale i Dublin-forordningen, der bygger på, at det oftest er det første land, som asylansøgeren kommer til, der har ansvaret for at behandle en asylsag. Også udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har affejet ideen. Ifølge Kristian Thulesen Dahl er Dublin-forordningen dog ingen hindring for partiets planer et asylstop. - Den er de facto brudt sammen. Ellers kan det ikke lade sig gøre at vandre gennem seks-syv lande og søge asyl i Danmark, siger han.

Grænsekontrol Udover et asylstop, kræver Kristian Thulesen Dahl, at grænsekontrollen som minimum opretholdes på det nuværende niveau i hele den kommende regeringsperiode. Og allerhelst skal grænsekontrollen styrkes. - Det afgørende spørgsmål er, hvad man gør den dag, EU-Kommissionen kommer og siger, at nu må i ikke udbygge eller fastholde grænsekontrollen længere. Vil vi da udføre civil ulydighed over for EU-Kommissionen og sige, at vi fastholder grænsekontrollen, eller vil vi respektere EU-kommissionens ret til at pille den ned? Det har Venstre og Socialdemokratiet ikke villet forholde sig til, siger han. Udover øget kontrol ved indrejse til Danmark vil Kristian Thulesen Dahl også gerne have øget kontrollen ud af Danmark. I finansloven for 2019 afsatte regeringen og Dansk Folkeparti 2,8 millioner kroner i 2019 og 5,8 millioner årligt fra 2020 til kontrol af kriminelle, der rejser ud af Danmark. Og står det til DF-formanden skal kontrollen ud af Danmark øges. - Der skal være så meget bemanding ved udrejsekontrollen, at man reelt kan lave stikprøver, der duer, siger Kristian Thulesen Dahl der mener, at man ved finansloven er nået mindre end halvvejs, før DF er tilfredse med udrejsekontrollen. Men grænsekontrollen har vist sig at være en bekostelig affære. Tidligere har justitsminister Søren Pape Poulsen (K) oplyst, at ekstraomkostningen ved grænsekontrollen ifølge Rigspolitiet har ligget på 275 millioner kroner. Men ifølge DR Detektor har grænsekontrollen siden 2016 kostet Danmark 1,1 milliarder kroner, når man medregner den almindelige løn til betjentene ved grænsen. I alt var 7600 personer blevet afvist i april 2019 og i januar 2019 var 801 våben blevet beslaglagt. Kristian Thulesen Dahl mener, at kontrollen har været alle pengene værd.

Stormvejr Noget tyder til gengæld på, at mange vælgere ikke mener, at Dansk Folkeparti har været alle sine mandater værd. Partiet står ifølge meningsmålingerne til en stor vælgerlussing, og ser ud til at blive tæt på halveret i forhold til rekordvalget i 2015, hvor partiet fik 21,1 procent af stemmerne på landsplan. I Sydjyllands Storkreds blev partiet størst med 28,4 procent af stemmerne. - Jeg bliver nødt til at forvente noget, der ligner de her målinger. Ligeså godt et valg, vi fik i 2015, ligeså dårligt et valg kan vi få i 2019, siger Kristian Thulesen Dahl, der dog ikke går med tanker om at forlade formandsposten, selvom hans parti er på vej ind i det, han kalder et uacceptabelt valgresultat. - Jo mere stormvejr, partiet er i. Jo vigtigere er det, at man ved, at kaptajnen på broen står klar og tager opgaven på sig.