Kend din kandidat: Karina Adsbøl vil kæmpe for mere værdighed på socialområdet

Karina Adsbøl er ikke færdig med arbejdet i Folketinget, og hun stiller derfor op for Dansk Folkeparti i Sydjyllands Storkreds for tredje gang. Værdigheden skal tilbage i ældreplejen, og Danmark skal i balance med en god infrastruktur og med fokus på, at arbejdspladser og uddannelsessteder også er vigtigt i Jylland.

- Jeg kan også godt lide at være med til at påvirke retningen. Jeg har arbejdet som SOSU-assistent i flere år, så jeg er ikke en, som er skolet ind i politik, men en politiker med erhvervserfaring. Den erfaring har jeg brugt til at sætte mig ind i nogle af de udfordringer, borgerne står overfor, siger hun.

Kolding: 42-årige Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti er ikke nået i mål endnu. Der er flere ændringer og politiske tiltag, hun mangler at få ført igennem, og derfor stiller hun for tredje gang op til folketingsvalget. Hun blev valgt ind for første gang i 2011, og siden da har hun kæmpet for at få styrket socialområdet på flere punkter.

Navn: Karina Adsbøl Født: 28. november 1976 (42 år) i Kolding Familie: Bor i Vamdrup, Kolding med sin mand og deres tre sønner Arbejde: Uddannet social- og sundhedsassistent og social- og sundhedsmedhjælper. Hun har siddet i Folketinget siden 2011 Politisk CV: Hun blev for første gang valgt ind i Folketinget for Dansk Folkeparti i Sydjyllands kreds i 2011, og det er nu tredje gang, hun stiller op. Hun er handicapordfører og ligestillingsordfører for Dansk Folkeparti

Tilbage med værdigheden

Ifølge Karina Adsbøl er det vigtigt, at ældreplejen får værdigheden tilbage. Hun har selv erfaring med ældreplejen i Kolding Kommune, hvor hun har arbejdet som social- og sundhedsassistent. Når der hvert år skal fordeles midler i finansloven, foreslår hun derfor at prioritere ældreplejen i højere grad for at kunne følge med den demografiske udvikling, der tyder på flere og flere ældre, som også lever længere.

Siden 2015 er der hvert år blevet sat flere penge af på finansloven til ældreområdet, og det er den udvikling, Karina Adsbøl vil kæmpe for skal fortsætte.

Hun mener også, at de penge, der bliver sparet som resultat af de mange stramninger på udlændingeområdet, netop skal gå til bedre velfærd blandt andet på børneområdet, til mennesker med handicap og på ældreområdet, hvor Karina Adsbøl foreslår flere ansatte.

- Jeg har set flere eksempler på voldsomme sparekataloger på ældreområdet fra kommunerne. Et af spareforslagene var at erstatte et bad med vådservietter. Det er simpelthen uacceptabelt, og det skal vi gøre bedre, siger Karina Adsbøl.

Hendes sociale hjerte banker også for psykiatrien. Hun mener nemlig, at der er brug for at investere mere i psykiatriske indsatser i kommunerne. En af indsatserne er at kunne følge op på dem, der er blevet udskrevet og sørge for, at der ikke er nogen, der bliver udskrevet for tidligt.

- Det skal ikke komme an på ens postnummer, om man får den rette hjælp, og sådan ser det ud i dag. Systemet skal gøres til et system for borgerne. Med den nye sundhedsreform kommer der nærhed til borgeren, og borgeren bliver sat i centrum, siger hun.