Kend din kandidat: Jesper Petersen vil styrke vores fælles velfærdssamfund

- Det begynder at knibe med kvaliteten, når man hører om pædagognormeringer eller ældre, der kun får et bad hver uge. Der skal være bedre tid og bedre kvalitet. Jeg har en dreng på tre år i børnehave, og min kone er pædagog, men er nu ved at uddanne sig videre. Hun har virkelig mærket, at normeringerne er blevet ringere og ringere, siger Jesper Petersen.

Måske derfor har folketingskandidaten svært ved at bestemme sig for hvilke mærkesager, der er hans vigtigste. Der er mange ting, han gerne vil kæmpe for, men især ligger en styrkelse af velfærdssamfundet ham på sinde. Snakken om topskattelettelser skal pakkes væk, og i stedet skal pengene bruges på en højere kvalitet i hverdagens velfærd.

Valg: Socialdemokratiets 37-årige skatteordfører Jesper Petersen har på trods af sin unge alder allerede siddet næsten 12 år i Folketinget. Fra 2007 til 2013 for Socialistisk Folkeparti og fra 2013 for Socialdemokratiet. Med en morbror, Erik Lauritzen (S), som borgmester i Sønderborg og en generel politisk aktiv familie har Jesper Petersen fået politik ind fra barnsben.

Ret til tidligere pension

I forlængelse af det vil Jesper Petersen sammen med Socialdemokratiet arbejde for en ret til tidlig folkepension. Nogle grupper på arbejdsmarkedet skal have retten til at kunne trække sig tilbage efter et vist antal år på arbejdsmarkedet, uden at man skal igennem sagsbehandlere eller læger, hvis man kan mærke, at det er nu, man skal trække sig tilbage, hvis man skal nå at have nogle gode år på pension.

- I vores landsdel er der mange, der har lange og hårde arbejdsliv. Jeg synes, at alle må have ret til at have nogle gode år i alderdommen, hvor man stadig er rask og rørig. Nu hvor efterlønnen er mere eller mindre afskaffet, og pensionsalderen samtidig stiger, er det nødvendigt at lave en differentieret pension, siger Jesper Petersen, der til sidst pege på klima og miljø som noget af det, der optager ham mest.

- Klimaet kan ikke vente længere på, at vi får en mere ambitiøs politik. Det gælder især fra dansk side, at vi skal gå foran i Europa for at drive en udvikling hurtigere, end det sker nu. Vi skal have en bindende klimalov, og vi skal gøre Danmark fri af fossile brændstoffer hurtigere end de målsætninger, der er nu, siger han.