Ida Smed ser det som en mulig fordel, at hun ikke har den store politiske erfaring. Hun mener nemlig, at der skal flere uskolede og almindelige danskere i Folketinget. Arkivfoto: Claus Thorsted

Peter Kofods afløser i Aabenraa, Ida Smed (DF), har haft kort tilløb til valgkampen. Derfor har hun heller ikke lagt sig helt fast på, hvad der er hendes vigtigste politiske mærkesag til det kommende valg. Hun ved dog, at hun vil kæmpe for en stram udlændingepolitik og så synes hun, at der skal flere almindelige mennesker i Folketinget.

Portræt: Hendes politiske erfaring er sparsom. Og netop det kan måske være hendes store fordel. Folketingskandidat Ida Smed fra Dansk Folkeparti håber at kunne udnytte sin manglende erfaring til at komme i Folketinget. Politikerne er nemlig alt for skolede på Christiansborg, og der mangler flere politikere med erhvervserfaring, mener hun. - Personligt er jeg træt af alle de skolede politikere. Har du hørt en af dem, har du hørt dem alle. Jeg ønsker, at man får flere i Folketinget, som folk kan identificere sig med, siger Ida Smed, der til daglig arbejder i sin egen fodplejeklinik i Aabenraa. - Der bør være flere politikere, der repræsenter det virkelige liv. Da jeg var barn og ung var der flere politikere, der var gang i. Politikere, der var mennesker af kød og blod. Det hele er for pænt i dag, siger hun. Ida Smeds politiske erfaring strækker sig til knap halvandet år i kommunalpolitik i byrådet i Aabenraa, og siden marts har hun været partiets kredsformand. Først 29. april blev det offentliggjort, at hun stiller op som folketingskandidat for DF i Aabenraa. Dermed træder hun i fodsporene af Peter Kofod, der i stedet er opstillet som partiets spidskandidat ved EU-valget 26. maj, med et meget kort tilløb til en valgkamp. Derfor har hun også svært ved at sige, hvad der er hendes allervigtigste mærkesag. - Det er som at vælge mellem sine børn, siger Ida Smed, der beskriver sin politik som værende "klods op af Dansk Folkeparti".

Ida Smed Ida Smed er 52 år og bor i Aabenraa.Hun har siden 2018 været byrådsmedlem i Aabenraa Kommune for Dansk Folkeparti. Her sidder hun i social- og sundhedsudvalget. Ida Smed Metze er samtidig formand for Dansk Folkepartis lokalforening i Aabenraa.



Hun har siddet i partiets bestyrelse som først sekretær og senere kasserer siden 2015.



Hun er desuden med i Aabenraa Havnebestyrelse.



Hun er fraskilt og har to sønner på henholdsvis 22 og 23 år. Den ene er hjemmeboende.



Hun er selvstændig og har sin egen fodplejeklinik i Aabenraa.



Hun er født i Fredericia, men har boet i Sønderjylland siden hun var fem år gammel.

Mere grænsekontrol Hun fortæller, at en af hendes vigtigste mærkesager er en strammere udlændingepolitik og et ønske om at få permanent grænsekontrol. - Flygtninge skal sendes hjem, der hvor der er mulighed for det. Hvis der er fred i deres land, skal de sendes hjem, uagtet om de kan dansk eller har et arbejde, siger hun. Og så skal den midlertidige grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse gøres permanent så hurtigt som muligt. Et ønske, der umiddelbart kan besværliggøres af Schengen-samarbejdet i EU, men Ida Smed er overbevist om, at det kan lade sig gøre at gøre kontrollen permanent. - Jeg kender ikke reglerne så godt. Men jeg ved, at der må være muligheder, siger Ida Smed, der også gerne vil have udvidet grænsekontrollen, så der er kontrol både ind og ud af Danmark. - Det er vores hoveddør. Derfor skal vi også vide, hvem der kommer ind, og hvem der kommer ud. Jeg er domsmand fem-seks gange om året og ser mange sager om østeuropæiske tyvebander, som sporadisk er blevet stoppet i kontrollen, siger hun.

Strengere straffe Ida Smed kalder sig selv for en dyreven, og hun håber også, at hun kan gøre livet bedre for dyrene, hvis hun bliver valgt til Folketinget. - Jeg synes, at forholdene under de lange dyretransporter er forkerte. Det hører vi jo af og til forfærdelige historier om. Vi hører også forfærdelige historier om folk, der mishandler deres dyr, siger hun. Derfor vil hun have strengere straffe. - Strengere straffe ved jeg godt, at mange synes er noget underligt noget. Men det virker jo. Vi kan se, at når vi kører bil, så ved vi godt, hvornår vi skal passe på fartkontroller. Mange mennesker sidder og regner ud, hvor stærkt de må køre, før de får et klip, siger Ida Smed, der også gerne vil have længere straffe for vold, mord og voldtægt. Hun har endnu ikke noget konkret forslag til, hvor lange straffene eller strafferammerne burde være. Det afhænger af den enkelte forbrydelse, siger hun. Trods den korte forberedelsestid til valget, den sparsomme erfaring i politik og en udsigt til en vælgerlussing til DF sammenlignet med forrige valg, tror Ida Smed på, at hun får en plads i Folketinget efter valget. - Peter Kofod var også ny engang, siger hun. Ida Smed har endnu ikke besluttet, om hun vil stoppe i kommunalpolitik, hvis hun bliver valgt til Folketinget.