Den tidligere havnearbejder Henning Hyllested (EL) har flere gange i løbet af sine år i Folketinget drømt sig tilbage til havnen i Esbjerg. Han føler dog endnu ikke, at han har færdiggjort sit politiske arbejde. Klima, social dumping og værdig tilbagetrækning ligger ham stærkt på sinde.

Valg: En havnearbejder i Folketinget. Det er ikke hver dag, at man ser det, og efter otte år som folketingsmedlem må Enhedslistens Henning Hyllested da også konstatere, at overgangen har været stor. Han har været glad for sine nu to perioder i Folketinget, men han indrømmer gerne, at han nogle gange har det lidt svært med Folketinget som arbejdsplads. Han kan godt drømme sig tilbage til havnen i Esbjerg. - Folketinget er i dag meget løgn, forstillelse og spin. Folk har noget at have deres politikerlede i, må jeg indrømme. Jeg har oplevet, hvad mine kolleger siger til pressen og vælgermøder, og hvad de siger i forhandlinger i ministeriet, og der er himmelvid forskel. Det har jeg ikke oplevet på havnen. På havnen blev en spade kaldt en spade, og så gik vi ud og arbejdede hårdt sammen bagefter, siger Henning Hyllested.

Blå bog Navn : Henning Hyllested.

: Henning Hyllested. Fødselsdato : 28. februar 1954 (65 år) i Esbjerg.

: 28. februar 1954 (65 år) i Esbjerg. Familie : Bor i et bofællesskab i Esbjerg sammen med sin kone Ina Thygesen. Henning og Ina har boet sammen siden 1984 og har to voksne børn på 36 og 31 år og to børnebørn.

: Bor i et bofællesskab i Esbjerg sammen med sin kone Ina Thygesen. Henning og Ina har boet sammen siden 1984 og har to voksne børn på 36 og 31 år og to børnebørn. Erhvervskarriere : Fabriks- og havnearbejder næsten uafbrudt siden 1973 og frem til 2011.

: Fabriks- og havnearbejder næsten uafbrudt siden 1973 og frem til 2011. Politisk CV: Medlem af Folketinget siden 2011. Nuværende transport-, turisme- og landdistrikts- og øordfører.

Større indflydelse På grund af sin fremskredne alder har 65-årige Henning Hyllested overvejet, om det var nu, at han skulle stoppe i Folketinget. Efter modne overvejelser og opfordringer fra partiet har han dog mærket efter og fundet ud af, at han i den grad stadig er motiveret. - Jeg har mange ting, som jeg gerne vil gøre færdigt. Jeg vil meget gerne være med til en ny periode, hvor Enhedslisten er lidt tættere på magten. Hvis Mette Frederiksen bliver statsminister, bliver hun jo lidt afhængig af os på linje med Radikale og SF, og det giver alt andet lige Enhedslisten en større indflydelse, siger Henning Hyllested. Dermed må konen Ina også forlige sig med, at der kan gå fire år mere med begrænset tid til hinanden. Hun og Henning Hyllested er nemlig fortsat bosiddende i Esbjerg, selvom Henning Hyllested bruger størstedelen af sin tid på Christiansborg. At rykke teltpælene til København kommer dog aldrig på tale for den 65-årige vestjyde, selvom København over årene er vokset på ham. - København er en fantastisk by, og min kone er virkelig god til at finde fantastiske restauranter og arrangementer. Vi elsker jazz og musik og deltager blandt andet hvert år i jazzfestivalen. Men der er også fuld af trafik og mennesker, og det bliver jeg bare aldrig vild med. At komme til Esbjerg, når solen skinner, og det blæser, det er lise for sjælen. Det er tæt på natur og havet, og det vil jeg ikke bytte for noget i verden, siger Henning Hyllested.

Henning Hyllesteds tre mærkesager Klima: Henning Hyllested vil have, at der skal laves langt flere tiltag for klimaet. Det er nu, der skal handles, hvis vi skal undgå større temperaturstigninger.

Social dumping: Henning Hyllested vil bekæmpe social dumping ved at søge at begrænse arbejdskraftens frie bevægelighed, der er en af grundprincipperne i EU. Han foreslår, at alle EU-borgere skal søge om en arbejdstilladelse i Danmark, før de kan få lov til at arbejde i landet. Det kan ifølge ham sikre bedre kontrol med løn- og arbejdsvilkår.

Værdig tilbagetrækning: Alle, der har været 40 år på arbejdsmarkedet, skal uden videre kunne trække sig tilbage. Det skal ske, for at alle stadig kan have nogle gode år uden fysiske eller psykiske skavanker med børn og børnebørn.

Klima er vigtigst Vores natur eller nærmere sagt vores klima er da også det, som står allerøverst på politikerens dagsorden. - Kloden er på vej ud over afgrunden. Hvis vi ikke er i tolvte time, er vi i ellevte. Alle klimaforskere siger, at vi har ganske få år til at nå at reagere, og de planer, vi har set fra dansk side og EU, er ikke nok til at undgå de temperaturstigninger, vi skal. Vi har kun kloden til låns, siger han. Han vil samtidig arbejde for at kæmpe mod social dumping, der efter hans mening er skabt af EU og arbejdskraftens frie bevægelighed. Den frie bevægelighed vil han derfor forsøge at begrænse. - Jeg har intet imod, at der kommer fremmed arbejdskraft, men det skal foregå til danske løn- og arbejdsvilkår. De nuværende regulativer er ikke tilstrækkelige. Vi har foreslået, at man som EU-medarbejder kan slå sig ned og arbejde, men at man skal have en arbejdstilladelse, for at vi bedre kan kontrollere, om der virkelig er et behov, der vil kræve arbejdskraft fra udlandet, siger Henning Hyllested.

En værdig tilbagetrækning Spørgsmål om pension og værdig tilbagetrækning har ligeledes en høj prioritet for Henning Hyllested. Han mener, at når man har været på arbejdsmarkedet i 40 år, skal man kunne træde tilbage, uden at det kræver en lægeerklæring eller lægefaglig vurdering. Et forslag, der ifølge Henning Hyllested minder om den nu afskaffede efterlønsordning. - At give folk en værdig tilbagetrækning er også at give dem nogle gode år. Man skal ikke kun komme ud af arbejdsmarkedet, hvis man er syg og nedslidt, man skal have nogle gode år med børn og børnebørn. Det er ikke det, man diskuterer nu. Det er kun dem, der er helt nedslidte, siger Henning Hyllested.