Kend din kandidat: Hans Christian Schmidt vil skabe mere vækst i Syd- og Sønderjylland

Folketingsmedlem Hans Christian Schmidt (V) vil blandt andet lette landbrugets skatter og have udflyttet flere statslige arbejdspladser for at skabe mere vækst i Syd- og Sønderjylland. Bliver han valgt, kan han til september fejre 25 års jubilæum som folketingsmedlem, men han er langt fra færdig med politik.

Valg: Det er en lang liste af politiske mærkesager, der bliver remset op, når folketingsmedlem Hans Christian Schmidt (V) skal forklare, hvorfor man netop skal stemme på ham til det kommende folketingsalg. Den tidligere mangeårige minister fra Vojens har mange vigtige sager på blokken, og han mener ikke, at det giver mening at udpege én eller to konkrete områder som særligt vigtige.

- Det er og bliver det allervigtigste at skabe vækst og udvikling i Syd- og Sønderjylland. Du ser mig gøre det i mange afskygninger. Sommetider kæmper jeg for infrastruktur, sommetider kæmper jeg for statslige arbejdspladser, sommetider for rammevilkårene i erhvervslivet og så videre, siger Venstres bygnings- og postordfører.

Hans Christian Schmidt har flere bud på, hvordan han mener, at der kan sættes skub i væksten og udviklingen i Syd- og Sønderjylland. Han vil blandt andet gerne have et grundigt eftersyn af rammevilkårene for erhvervslivet. Blandt andet for landbruget, da han mener, at danske landmænd på flere områder er underlagt konkurrenceforvridende afgifter og skatter, som gør vilkårene dårligere for de danske landmænd, sammenlignet med de øvrige europæiske landmænd, som de skal konkurrere med. Derfor vil han blandt andet gerne have afskaffet landbrugets jordskatter.

- Det er fint, at vi tager hensyn til naturen og miljøet, og det gør landmændene også, men man skal huske, at det skal ske på lige vilkår, siger Hans Christian Schmidt.

Han har tidligere været fortaler for blandt andet at afskaffe pesticidafgifter. En idé, der blev affejet af miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V). For Hans Christian Schmidt er det dog heller ikke så vigtigt, om det lige bliver pesticidafgiften, der bliver fjernet.

- Jeg kunne nævner mange andre afgifter. Man skal generelt gå hele mængden af skatter- og afgifter igennem, siger han.