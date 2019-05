Kend din kandidat: Christian Rabjerg Madsen vil have bedre velfærd i et grønnere Danmark

Christian Rabjerg Madsen blev i 2015 for første gang valgt ind i Folketinget og blev i løbet af perioden også Socialdemokratiets miljøordfører. Derfor er netop miljø også en af hans mærkesager, ligesom han vil kæmpe for et Danmark i balance og transportpolitik til gavn for Syd- og Sønderjylland.

Valg: Kun et års tid i Folketinget tog det 33-årige Christian Rabjerg Madsen at lande en betydningsfuld ordførerpost som miljøordfører for Socialdemokratiet. Inden da var han et forholdsvist ubeskrevet blad, der efter en karriere som konsulent indenfor det private erhvervsliv og kommunal embedsmand i Varde Kommune blev valgt ind i Folketinget ved valget i 2015. Her har han gjort sig bemærket i flere forskellige sager i Syd- og Sønderjylland lige fra Grindstedforureningen til den generelle kamp for rent drikkevand. Det er da også det grønne område der er et af folketingskandidatens primære mærkesager under valgkampen. Det skyldes ikke mindst, at han for 15 måneder siden blev far til en lille pige. Datteren har givet ham endnu mere perspektiv og lyst til at kæmpe for miljøet. - Efter jeg er blevet forælder, er der nok nogle af de mere langsigtede områder, som er blevet mere vigtigt. Jeg er blevet endnu mere opmærksom på, at kloden er en, vi har til låns, og det er en, som man skal give videre til ens børn og børnebørns generation, siger Christian Rabjerg Madsen og understreger, at det for ham blandt andet handler om rent drikkevand, luftforurening og generationsforureninger som eksempelvis Grindstedforureningen.

Blå bog Christian Rabjerg Madsen er født 24. marts 1986 (33 år) i Silkeborg, men er opvokset i Varde og Ølgod.

Han er gift med Anne Brink Pedersen, og de har sammen en datter på et år.

De er bosiddende i Kolding.

Han har en kandidatgrad i statskundskab fra Aarhus Universitet.

Han har tidligere arbejdet som Konsulent i det private erhvervsliv og som udviklingskonsulent i Varde Kommune.

Christian Rabjerg Madsen blev valgt ind i Folketinget ved valget i 2015 for Socialdemokratiet. I 2016 blev han partiets miljøordfører. Han stillede også op til folketingsvalget i 2011, hvor han ikke blev valgt ind.

Transport og uddannelse Foruden de store forureningssager i landsdelen, udspringer Christian Rabjerg Madsens øvrige mærkesager også fra lokale problemstillinger, der efterhånden har vundet landspolitisk gehør. Han vil blandt andet kæmpe for et Danmark i balance. - Det handler blandt andet om at sikre lige adgang til realkreditlån landet over, men også at vi fortsat har uddannelsesinstitutioner flere steder i landet end kun omkring de store byer. Mens VUC i Varde og Grindsted lukker, er andre afdelinger fortsat lukningstruede, siger Christian Rabjerg Madsen. På samme tid er han også optaget af den transportpolitiske situation i Syd- og Sønderjylland. - Vi har nogle meget store trafikale udfordringer omkring Kolding og Fredericia. Det handler dog også om den kollektive infrastruktur, hvor der blandt andet skal nogle løsninger til på toglinjen mellem Odense og Esbjerg, siger Christian Rabjerg Madsen. Ifølge socialdemokraten kommer valgkampen i høj grad til at handle om prioriteringer, og her vil Christian Rabjerg Madsen altså kæmpe for, at de gode tider i dansk økonomi bliver udnyttet til at styrke velfærdssamfundet fremfor eksempelvis skattelettelser.

Christian Rabjerg Madsens tre mærkesager Miljø: Han vil fortsætte kampen på det grønne område for rent drikkevand, mindre luftforurening og få løst udfordringerne bedst muligt omkring forureningerne i Grindsted og Kærgård Klitplantage.

Danmark i balance: Der skal blandt andet være lige adgang til realkreditlån i hele landet, og der skal fortsat være uddannelsesinstitutioner også i mindre byer.

Transport: Trængselsproblemerne omkring blandt andet Kolding og Fredericia skal prioriteres, ligesom den kollektive infrastruktur skal opgraderes.

90 kilometer langrend Ifølge Christian Rabjerg Madsen har han på Christiansborg haft stor gavn af sine år på arbejdsmarkedet, inden han gik ind i politik. Det har rustet ham til at opnå resultater, mener han. - Hvis jeg skal give lidt selvros, så er jeg aldrig gået ind i et forhandlingslokale og kommet ud uden et resultat. Regeringen har været hård at danse med på mange områder som kemi og pesticider, men jeg har altid fået en bedre aftale. Det betyder, at jeg er en politiker, der er god til at kæmpe for det, jeg vil, og som er god til at indgå kompromisser, siger Christian Rabjerg Madsen. Det handler dog også om hans vilje til at gøre en forskel i mange personers liv. - Når politik er dårligst, er det langsommeligt og præget af proces og magtkampe. Men når det er bedst, kan du eksempelvis sikre, at danskerne får renere drikkevand i lang tid frem. Du kan have mange spændende job i denne verden, men der er ikke mange job, hvor de beslutninger, du træffer, kan have betydning for så mange mennesker, siger han. Han kan også godt lide at gøre noget for sig selv. Han har nemlig deltaget i flere krævende langrendsløb. Blandt andet det 90 kilometer lange Vasaløbet i Sverige, og han har også løbet et maraton. Primært for at undgå at blive tyk må han indrømme. - Jeg kan godt lide at dyrke motion. Det er en god måde at komme ud i naturen på. Jeg prøver løbende at have nogle træningsmål, så jeg kommer afsted. Hvis ikke jeg tager mig sammen, bliver jeg for fed, og jeg vil også mene, at jeg bliver et bedre menneske af at dyrke motion, siger Christian Rabjerg Madsen.