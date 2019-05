Kend din kandidat: Anni Matthiesen vil tage stærkere hånd om børn og unge med særlige behov

Folketingskandidat for Vejen-Billundkredsen Anni Matthiesen (V) vil have taget bedre hånd om børn og unge med særlige behov. Det skal ske ved at gøre inklusionen endnu bedre og flytte den ind på ungdomsuddannelserne, mener hun.

Inklusion: Der skal et øget fokus på børn og unge med særlige behov, det mener Venstres folketingskandidat Anni Matthiesen, som har inklusionsbørn som en af sine største mærkesager. Inklusionsbørn er de børn med særlige behov, som siden folkeskolereformen er blevet inkluderet i almindelige folkeskoleklasse i stedet for specialklasser. Ifølge Anni Matthiesen er det ikke lykkedes lige godt alle steder at inkludere børnene, men det skal de nu, mener hun.

For Anni Matthiesen er opgaven forholdsvis simpel, selvom hun erkender, at der skal midler og flere hænder til for at løse opgaven.

- Børn med særlige behov skal kunne blive i folkeskolen. Men det kræver, at vi gør endnu mere for, at de kommer til at trives, siger Anni Matthiesen, der er 55 år og mor til tre drenge.

Hun går ind for, at man fastholder inklusionen, fordi man ikke skal tilbage til tider, hvor børn med særlige behov blev undervist uden for folkeskolen og derfor stod uden for fællesskabet.

Anni Matthiesen har været i kontakt med både Dansk Handicap Forbund og Landsforeningen Autisme og talt med dem om, hvad det er, de anbefaler, som kan gøres bedre i det enkelte klasselokale.

- Jeg hører, at muligheden for at kunne bede om fem minutters pause ved hjælp af et pausekort kan gøre en stor forskel, siger hun.

Hun har hørt fra foreningerne, at små rum i klasselokalet, en madras på gulvet eller det før omtalte pausekort er afgørende, når inklusionsbørnene føler sig urolige og har brug for ro i hovedet. Pausekortet fungerer i klasseværelset, som et kort den enkelte kan aflevere til læreren, når der er brug for en pause. Sådan fungerer det ikke alle steder i dag, og Anni Matthiesen ønsker, at det skal udbredes til så mange klasser som muligt.

Ifølge Anni Matthiesen er det ikke et spørgsmål om mange midler, men et spørgsmål om indretning af de enkelte klasselokaler, for at kunne skabe ro og struktur med forholdsvis få værktøjer.