Dette er et uddrag af historien om 47-årige Karin Hjort Fredskild, der trods en lukket skole og begrænset adgang til fastlandet har fået et familieliv med børn til at fungere på Mandø. Historien er et uddrag fra bogen "De sidste Øboere", der udkommer på mandag. Den beskriver livet på ti danske øer, hvor indbyggertallet er faldet drastisk gennem årene.