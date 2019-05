Med gratis psykologhjælp mener Karina Lorentzen at kunne gøre en stor forskel i psykiatrien. Hun mener, at den gratis psykologhjælp vil kunne forebygge mange behandlingsforløb i psykiatrien, hvis der bliver sat ind tidligere.

Karina Lorentzen sidder i byrådet i Kolding, hvor hun er formand for Social- og Sundhedsudvalget. Derfor ser hun, at der er et øget pres på psykiatrien i Kolding Kommune.

Valg: 45-årige Karina Lorenzen stiller op til Folketinget for Socialistisk Folkeparti i Sydjyllands Storkreds. Hun mener, at man kan gøre en afgørende forskel for psykiatrien, hvis man fjerner brugerbetalingen på psykologhjælp. Det vil få flere til at få hjælp til deres problemer, inden de vokser og ender med behandling i psykiatrien.

Født 26. oktober 1973 i Kolding.Gift med Brian Dehnhardt og mor til et barn.Uddannet lærer og har undervist flere steder i Syd- og Sønderjylland.Parti: Socialistisk FolkepartiOpstillet i Sydjyllands Storkreds. MedlemsperiodeFolketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Sydjyllands Storkreds fra 13. november 2007 til 18. juni 2015.Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Kolding Sydkredsen fra 2008.Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Esbjerg Omegnskredsen fra 2008 til 2010.Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Vejle Sydkredsen fra 2008 til 2010.Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Kolding Nordkredsen fra 2006 til 2008. Parlamentarisk karriereForhenværende retsordfører, indfødsretsordfører, integrationsordfører, landdistrikter og ø-ordfører, menneskerettighedsordfører og grundlovsordfører.Næstformand for Socialistisk Folkepartis folketingsgruppe fra 2013 til 2015.

Det er disse grupper, som Karina Lorentzen håber på, at man kan forebygge havner i indgribende psykiatrisk behandling, så man i sidste ende har en mindre presset psykiatri og færre personlige omkostninger for de, der måtte døje med mildere psykiske problemer.

Flere grupper i samfundet har ikke økonomien til at prioritere psykologhjælpen, som har brugerbetaling, selvom de måtte have brug for den. Derfor er det typisk unge og personer med dårlig økonomi, som havner i psykiatrien, fordi deres tilstand har udviklet sig til det dårligere.

Vil have flere hænder

I sundhedssektoren har man i lang tid haft et øget pres på blandt andet plejepersonale. Karina Lorentzen vil gerne have flere hænder, så både ældre og handicappede kan få den rigtige hjælp, men også så man skal slide mindre på personalet. Hun mener, at de i forvejen løber stærkere, end de bør.

- Der bliver flere ældre, og de handicappede lever længere og skal have hjælp i længere tid end før. Det er medvirkende til, at kommunernes økonomi er under et enormt pres, fortæller Karina Lorentzen, som kender problemet, fordi hun sidder i byrådet i Kolding.

Karina Lorentzen mener, at man flere steder har nået grænsen for, hvor meget man kan spare.

- Alle kommuner kigger jo på, hvor de kan effektivisere og spare. Mit klare indtryk er, at man allerede har plukket de lavthængende frugter, siger hun og understreger, at man fra hendes synspunkt er begyndt at save i velfærden, og det går værst ud over dem, som har brug for hjælpen.

Ifølge Karina Lorentzen er det indlysende, at man bør tilføre penge til kommunerne.

- Det rammer bunden, når man vil rehabilitere ældre borgere ved at lære dem at gøre rent selv. Det har de jo allerede gjort et helt liv.